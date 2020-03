The Good Doctor Recap: Season 3, Episode 19: Neil Melendez – ‘Hurt’

HISTOIRES CONNEXES

Le Bon Docteur a été secoué lundi par un tremblement de terre massif qui a mis plusieurs vies – et la carrière d’un résident – en danger.

Dans la partie 1 de la finale de la saison 3, Glassman, Melendez et Lea ont assisté à une collecte de fonds pour la recherche sur le cancer dans une brasserie voisine détenue et exploitée par Marta (Ed’s Lesley Boone), l’un des anciens patients de Melendez. La catastrophe a frappé lorsque l’épouse de Marta, Noreen (Kim Hawthorne de Greenleaf), a fait visiter le brasserie au trio. Le sol tremblait sous eux, et les réservoirs de brassage tombèrent vers Lea, qui traversa le plancher. En même temps, une structure de plafond est tombée et a laissé Melendez avec une ecchymose abdominale noueuse (plus à ce sujet plus tard…), tandis que Glassman a luxé son épaule (puis l’a remise en place – aïe!).

Peu de temps après le séisme, Lim a réuni une équipe – qui comprenait Shaun, Claire et Park – pour diriger et gérer le triage; Andrews est resté pour superviser les affaires à l’hôpital et effectuer des chirurgies (avec l’aide de Glassman); et Morgan, qui se remettait d’une synovectomie, a géré l’urgence (avec l’aide du personnel infirmier). Quant à ce qui s’est passé à partir de là…

Presque aussitôt que l’équipe de Lim est arrivée sur les lieux, Shaun a négligé le protocole et est parti pour trouver Léa. Alors qu’il traversait les décombres, son subconscient lui a parlé par le biais de son défunt frère Steve, qui a dit que sauver Lea ne la ferait pas tomber amoureuse de lui. Mais Shaun est allé de l’avant et est tombé sur Vera (Sneaky Pete’s Marin Ireland), un participant qui a écrasé l’événement pour affronter son ex, puis s’est retrouvé deux fois empalé.

Sur talkie-walkie, Lim a donné à Shaun le feu vert pour soulever Vera et retirer la barre d’armature de son épaule. Elle lui a également dit de garder le canal ouvert et de s’asseoir fermement jusqu’à ce que les pompiers puissent s’y rendre et utiliser une scie pour retirer l’autre morceau d’acier de la jambe de Vera. En attendant, Shaun et Vera ont parlé de leurs vies amoureuses respectives et des personnes qui n’en veulent pas. “Si nous en sortons vivants, promettons de continuer”, a déclaré Vera. “Tu peux faire mieux que Lea.” Mais après un moment de contemplation, Shaun a déclaré qu’il n’était pas intéressé à passer à autre chose.

«J’ai toujours su que je pouvais être un bon médecin. Mais jusqu’à ce que je rencontre Lea, je ne savais pas que je pouvais conduire une voiture, ou profiter de la musique, ou chanter du karaoké, ou prendre des photos de tequila… ou tomber amoureux », a-t-il déclaré. “Je ne veux pas cesser d’être la personne que je suis avec elle. Lea me fait… plus. Mais je ne la fais pas plus. Si je le faisais, alors Lea voudrait être ma petite amie. »

À ce stade, Lea avait été retrouvée sous les décombres et mise en sécurité, et écoutait la conversation de Shaun avec Vera sur un autre talkie-walkie. Quant à savoir si elle confrontera Shaun à propos de ce qu’elle a entendu, il reste à voir. Alors que l’épisode touchait à sa fin, une réplique s’est produite et a rompu une pipe près de Shaun et Vera. Le sous-sol se remplissait d’eau et les deux n’avaient aucune issue.

Melendez était également dans une situation désespérée, qui a négligé sa propre blessure assez longtemps pour prendre un virage pour le pire. Il a dit à Claire qu’il ferait vérifier l’ecchymose susmentionnée dès son retour à Saint-Bonaventure, mais a été retardé lorsque Marta a dû subir une intervention chirurgicale immédiate sur place. Après avoir terminé la procédure, Melendez a vomi et s’est évanoui contre une ambulance.

Une autre victime potentielle était Casey (Bentley Green de Snowfall), un adolescent qui était partiellement coincé sous un mur tombé. Park a noué des liens avec Casey, qui a à peu près l’âge de Kellan, tandis que Lim a fait un bilan et a déterminé que la colonne vertébrale du garçon avait été sectionnée et qu’il n’avait pas de pouls fémoral; les décombres cramponnaient son aorte et il allait saigner dès qu’ils auraient soulevé le mur. Mais un Park déterminé a réussi à convaincre son supérieur qu’ils devraient essayer de sauver Casey, même s’il n’a qu’une chance d’un pour cent de s’en sortir.

Pendant ce temps, de retour à l’hôpital, l’infirmière Petringa a découvert que la patiente de Morgan, Tamara (Avery Konrad, Sacred Lies) avait eu une grossesse extra-utérine. Sa trompe de Fallope s’est rompue et elle a dû être opérée. Avec Glassman et Andrews préoccupés, Morgan a retiré les bandages de sa synovectomie pour frotter pour la procédure et sauver la vie de la jeune femme. Ce faisant, Morgan met en danger non seulement l’utilisation future de ses mains, mais son avenir en médecine.

Que pensez-vous de The Good Doctor Saison 3, épisode 19: “Hurt”? Et quel cliffhanger êtes-vous le plus soucieux de vous diriger vers la partie 2? Sonnez dans les commentaires.