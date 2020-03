The Good Doctor Video: Finale de la saison 3 – Lea meurt dans le tremblement de terre?

Bonne chance pour savoir qui pourrait mourir dans la finale de la saison 3 de The Good Doctor. ABC a publié lundi un aperçu étendu du très attendu deux parties, qui taquine une troisième victime potentielle.

Dans la promo de la partie 1 (diffusée le lundi 23 mars à 10 / 9c sur ABC), Shaun et ses collègues MD se retrouvent au milieu d’une catastrophe naturelle. Un tremblement de terre frappe la Californie et personne n’est à l’abri des dangers. Lim informe le personnel sur place que Saint-Bonaventure est sous protocole d’incident de masse, et l’équipe HURT a été affectée à une brasserie voisine, qui s’est effondrée lors d’un événement caritatif. «Melendez et Glassman y sont allés», explique Claire. (Gorgée!)

Dans une scène ultérieure, Glassman, qui semble avoir échappé à l’épave, dit à Shaun que Lea était également à l’intérieur de la brasserie au moment du tremblement de terre. Nous regardons ensuite Shaun entrer dans le bâtiment instable – qui semble être à une réplique de l’effondrement total – et tente de trouver la femme qu’il aime.

Le dernier mais non le moindre est cet échange effrayant entre Park et Lim: “À quel point est-ce mauvais?” Demande Park. “Il est trop tard”, répond Lim.

ABC a également publié deux douzaines de photos de la partie 1, ainsi qu’un synopsis officiel (et plutôt vague) pour la partie 2, intitulé «Je t’aime» (et diffusé le lundi 30 mars):

Dans le deuxième épisode de la finale en deux parties, nos médecins travaillent contre le temps et leur propre sécurité personnelle pour sauver la vie de leur entourage.

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus, puis appuyez sur les commentaires avec votre meilleure estimation de qui perd la vie dans la finale de The Good Doctor.