The Good Doctor Video: Season 3 Finale – Melendez Dies in Earthquake?

HISTOIRES CONNEXES

Les fans de Good Doctor seront au bord de leur siège avant la finale de la saison 3 en deux parties, qui taquine non pas une, mais deux victimes potentielles.

Dans la promo ci-dessus pour la partie 1 (diffusée le lundi 23 mars à 10 / 9c sur ABC), le Dr Shaun Murphy et ses collègues médecins se retrouvent au milieu d’une catastrophe naturelle. Un tremblement de terre frappe la Californie et personne n’est à l’abri des dangers. Pendant ce temps, la description officielle de l’épisode de “Hurt” suggère que deux personnages préférés des fans sont en danger: les Drs. Neil Melendez (joué par Nicholas Gonzalez) et Aaron Glassman (Richard Schiff).

«Dans le premier épisode de la finale de la saison en deux parties, la ville de San Jose est secouée par un énorme tremblement de terre qui met le personnel de l’hôpital Saint-Bonaventure en état d’alerte alors qu’ils se précipitent pour évaluer les dommages et tenir compte de la sécurité de leur collègues et amis. Pendant ce temps, le Dr Neil Melendez et le Dr Aaron Glassman assistent à un événement caritatif lorsque leur vie est menacée par le tremblement de terre. »

Cette situation désastreuse se présente après un épisode particulièrement intense. Dans l’antépénultième épisode de la saison 3, qui a été diffusé ce lundi, Shaun a explosé sur Lea après qu’elle lui ait brisé le cœur; Morgan a avoué à Lim qu’elle souffrait de polyarthrite rhumatoïde, puis a décidé de risquer de se paralyser pour continuer à poursuivre une carrière en chirurgie; et Claire a réalisé qu’elle était amoureuse de Melendez. (Pour un récapitulatif complet de l’épisode, cliquez ici.)

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus, puis appuyez sur les commentaires avec vos réactions / préoccupations.