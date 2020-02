«The Good Fight» Date de création de la saison 4 sur CBS All Access

Que le dossier montre que The Good Fight reviendra ce printemps.

CBS All Access a annoncé que la saison 4 du thriller juridique dirigé par Christine Baranski sera diffusée le jeudi 9 avril, avec des épisodes ultérieurs hebdomadaires le jeudi.

La quatrième saison de 10 épisodes montre que Reddick, Boseman & Lockhart «naviguent dans un paysage très différent», selon le synopsis légèrement spoilery de CBS All Access. «Après avoir perdu leur plus gros client, Chumhum, et que le nom de leur partenaire fondateur a été terni, Reddick, Boseman & Lockhart a été forcé d’accepter une offre d’un énorme cabinet d’avocats multinational, STR Laurie, pour devenir une petite filiale. Soudain, toutes leurs décisions peuvent être devinées par la firme géante qui est littéralement au-dessus d’eux. Alors que STR Laurie semble au départ comme des suzerains bienveillants, nous trouvons Diane Lockhart et ses collègues irrités par leur perte d’indépendance. »

Les habitués de retour de la série incluent Baranski, Cush Jumbo, Audra McDonald, Sarah Steele, Michael Boatman, Nyambi Nyambi et Delroy Lindo. Comme indiqué précédemment, le vétérinaire de franchise Zach Grenier (David Lee) est de retour en tant que régulier de la série. Pendant ce temps, John Larroquette de Night Court et Hugh Dancy de Hannibal ont rejoint l’ensemble. Michael J. Fox devrait également reprendre son rôle de bonne épouse de Louis Canning en tant qu’invité.

Le co-créateur de la série, Robert King, a récemment révélé à TVLine que la saison 4 se concentrera moins sur le président Trump et davantage sur l’enfer de 45 ans, juridiquement parlant. «Nous allons commenter davantage ce que la situation politique actuelle fait à la loi, et une partie de cela a à voir avec Trump directement, mais cela a beaucoup à voir avec les dommages collatéraux de la chute des valeurs actuelles et les lignes directrices “, a prévenu le PE. “Il y a une tendance que les gens ont maintenant à penser que les assignations à comparaître peuvent être ignorées, et nous voulions voir comment cela se passait, car une grande partie du drame dans la salle d’audience exige que les gens suivent les règles. Mais quel genre de drame d’audience avez-vous si [suddenly the rules don’t matter]? “