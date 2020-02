“The Good Fight”: Delroy Lindo quitte la saison 4, Adrian Boseman quitte

Un autre habitué de la série Good Fight sort du ring.

L’acteur original Delroy Lindo, qui a joué Adrian Boseman sur le drame CBS All Access depuis sa création, a choisi de quitter à la fin de la quatrième saison à venir, a confirmé TVLine. Selon Deadline, qui a pour la première fois rapporté la nouvelle, Lindo a déjà son prochain concert aligné: il est en pourparlers pour jouer dans Harlem’s Kitchen, le pilote dramatique du restaurant familial ABC.

“Delroy nous manquera terriblement”, ont déclaré les créateurs de la série, Robert et Michelle King, dans un communiqué. «Il était à la fois une figure de proue de la série, mais aussi une figure de proue de la firme de fiction. Il a combiné la comédie et le drame shakespearien dans un équilibre parfait. Nous savons qu’il voulait essayer différentes choses, et bien qu’il nous manque, nous espérons que nous pourrons le récupérer de temps en temps en tant que guest star. ALERTE SPOILER: nous ne tuerons pas Adrian Boseman. »

Lindo a ajouté dans sa propre déclaration: «Mon temps de travail sur The Good Fight a été une collaboration riche et enrichissante avec Robert et Michelle King. Les voies de communication entre nous ont toujours été ouvertes et respectueuses, et cela a rendu le voyage de la création d’Adrian Boseman profondément gratifiant. Un grand merci à Robert et Michelle, Brooke Kennedy et l’ensemble formidable et stellaire d’acteurs, qui ont également contribué profondément à ma joie de travailler sur The Good Fight. »

The Good Fight a survécu à un certain nombre de sorties à l’écran de premier plan au cours de ses trois premières saisons. Les habitués de la série ont quitté Justin Bartha, Erica Tazel et, plus récemment, Rose Leslie.

La saison 4 de Good Fight démarre le 9 avril.