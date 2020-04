The Good Fight Premiere Recap: Saison 4, épisode 1 – Réalité alternative

HISTOIRES CONNEXES

Faites attention à ce que vous souhaitez, Diane Lockhart. C’est le sous-texte de l’ouvrage révisionniste de la saison 4 de The Good Fight sur le thème de l’histoire, qui trouve la championne libérale de Christine Baranski se glisser dans une réalité alternative où Hillary Clinton a prévalu sur Donald Trump lors de l’élection présidentielle de 2016.

L’épisode, écrit par les co-créateurs de la série Robert et Michelle King, retrouve Diane au même endroit qu’elle était il y a trois ans au début du pilote: regarder l’inauguration à la maison. Seulement cette fois, c’est Clinton qui prête serment, et Diane est extatique. Cependant, sa célébration est écourtée lorsque l’image sur son téléviseur s’éteint. C’était trop beau pour être vrai.

Ou était-ce?

Diane se présente au travail et se rend rapidement compte que Clinton est le président – et ce depuis trois ans. Diane arrive à la conclusion que c’est la présidence de Trump dont elle a rêvé. Diane est de nouveau ravie. Et quand elle est informée que le siège de la Cour suprême qu’elle pensait être allé à Brett Kavanaugh est en fait allé à Elizabeth Warren. elle est pratiquement hors d’elle avec joie. Et il y a d’autres bonnes nouvelles à venir. Il s’avère que les réalisations de Clinton en tant que président comprennent également la recherche d’un remède contre le cancer et l’inversement du réchauffement climatique.

«J’ai été alourdie pendant ce qui semble être des années, et tout s’est soudainement levé», s’exclame-t-elle à ses partenaires confus et inquiets Liz et Adrian. “Je n’ai jamais été aussi bien!”

Son air commence à changer quand elle réalise lentement que tous les aspects de la vie ne se sont pas améliorés sous une présidence Clinton. Pour commencer, l’un des sous-produits de la perte des élections par Trump était que les femmes se sentaient quelque peu justifiées. Il ne s’en est pas sorti avec sa misogynie. Et sans ce sentiment omniprésent de colère et d’injustice, le mouvement #MeToo n’a jamais pris racine. En fait, non seulement Harvey Weinstein est un homme libre, il est le plus récent client de la rock star de Diane (sans parler d’un récent lauréat de la Presidential Medal of Freedom).

“La justice est une équation”, Diane hausse les épaules. «La justice est égale à la loi fois le zeitgeist. La loi à elle seule ne tient pas debout. Vous avez besoin de l’humeur du temps de votre côté. Dans mon rêve, les femmes ont organisé une marche et ont dit: «Plus maintenant». »

Diane essaie de faire décoller #MeToo elle-même, mais elle rencontre une résistance à chaque tour – des hommes et des femmes. “Vous essayez de suggérer aux femmes de se fâcher contre la violence, non? Ce n’est pas un message qui nous aide en 2020 », explique à Diane la secrétaire de presse de Clinton. “Hillary n’est réélue que si les hommes ne sentent pas que les femmes mènent avec leur colère.”

Les choses vont de mal en pis quand Diane retrouve son mari Kurt, seulement, dans un monde où Clinton est président, il est mort. On ne sait pas exactement ce qui l’a tué. Et cela n’a pas beaucoup d’importance, car quelques secondes plus tard, Diane se réveille sur le sol de sa chambre. Et juste comme ça, nous sommes de retour là où nous nous étions arrêtés à la fin de la saison 3, avec un S.W.A.T. L’équipe se rapproche d’elle en tant que (bien vivant et bien) que Kurt regarde.

J’adore quand The Good Fight prend de grosses balançoires comme celle-ci, mais celle-ci ne m’a pas tout à fait atterri. Pour chaque moment inspiré, clin d’œil (la ligne de Diane sur les Obamas liés à leur accord global avec Netflix était particulièrement mordante), il y avait de longues périodes d’indulgence en apesanteur (le morceau prolongé de la star invitée John Cameron Mitchell en tant que provocateur de droite Felix Staples a continué pendant ce qui semblait être éternel – et c’est avant qu’il ne réapparaisse après les crédits.)

Et les «règles» du dispositif narratif n’étaient pas particulièrement bien définies, donnant à l’heure une vibration de dispersion. Si tout était censé être un rêve, pourquoi ne ressemblait-il qu’à un rêve dans les cinq dernières minutes? Une grande partie de l’heure précédente a été consacrée à Diane réagissant sous le choc à la différence du monde sous une présidence Clinton, ainsi qu’à d’autres personnages réagissant à ses réactions. Une heure plus intéressante et rationalisée aurait eu Diane guidé à travers la réalité alternative en tant qu’observatrice, c’est un style de vie merveilleux. Il aurait été amusant de voir comment Diane aurait opéré dans cet univers alternatif sans pouvoir le comparer à la vie sous Trump.

