‘The Good Place’ améliore ses adieux et ‘Grey’s Anatomy’ tombe, mais reste le plus fort

«Le bon endroit»

«The Good Place» dit au revoir à son public pour toujours clôturant la série avec un double épisode qui améliore +0,1 points pour atteindre 0,7 et la deuxième place de sa bande. Ensuite, le score spécial 0,6. Dans ABC, ‘Station 19’ rapporte -0,1 points à un 1 et perd le leadership de 8, qui devient ‘The Young Sheldon’ (1), qui monte de +0,3. ‘Grey’s Anatomy’ ne se porte pas très bien non plus, car il chute de -0,3, marquant un 1,1. Néanmoins, la fiction d’Ellen Pompeo parvient à être la plus fréquente de la nuit. Enfin, ‘Evil’ fait ses adieux à sa première saison et le fait avec 0,5 et +0,1 points en termes de son avant-dernier épisode.

Adultes de 18 à 49 ans

ABC: 0,9 / 5

CBS: 0,6 / 4

FOX: 0,6 / 3

NBC: 0,6 / 4

Le CW: 0,3 / 2

ABC

08h00 – «Station 19»: 6 080 000 [1,0/6] (2e)

09h00 – «Grey’s Anatomy»: 5 550 000 [1,1/5] (1er)

10h00 – «Un million de petites choses»: 3 820 000 [0,6/3] (1er)

Renard

08h00 – «Last Man Standing»: 3 930 000 [0,7/4] (3e)

08h30 – «Outmatched»: 2 320 000 [0,6/3] (4e)

9h00 – «adjoint»: 3 290 000 [0,6/3] (4e)

CBS

08h00 – «Young Sheldon»: 8 600 000 [1,0/6] (1er)

08h30 – «La licorne»: 5 ​​800 000 [0,6/4] (3e)

09h00 – «Maman»: 6 010 000 [0,7/4] (2e)

9 h 30 – «Deuxième acte de Carol»: 4 640 000 [0,6/3] (2e)

10h00 – ‘Evil’ (Final): 3,210,000 [0,5/3] (3e)

NBC

08h00 – «Superstore»: 2 780 000 [0,7/4] (4e)

8 h 30 – «The Good Place» (finale) (20 h 30 à 21 h 30): 2 350 000 [0,7/4] (2e)

9 h 30 – «Le bon endroit» (spécial): 2 060 000 [0,6/3] (4e)

10h00 – «Law & Order: SVU»: 3 620 000 [0,6/4] (2e)

Le CW

08h00 – «Supernatural»: 1 090 000 [0,3/2] (5e)

09h00 – «Legs»: 860 000 [0,3/2] (5e)

