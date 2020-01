The Good Place Coming Theatre for Alamo Drafthouse Finale – / Film

Holy forking shirtballs! Le bon endroit monte de nos téléviseurs au grand écran. La finale de la série de la comédie Mike Schur NBC arrive dans les salles des théâtres Alamo Drafthouse à travers le pays pour une nuit ce mois-ci.

Prenez vos fourchettes et vos livres de philosophie, l’une des meilleures comédies télévisées de la dernière décennie arrive dans les salles. La finale de la série Good Place sera présentée jeudi dans 14 lieux du cinéma Alamo Drafthouse à travers le pays, 30 janvier 2020 avec un spécial post-spectacle organisé par Seth Meyers et mettant en vedette le casting complet de l’émission. La finale de la série de 90 minutes fera ses adieux à la série de comédie époustouflante et éthiquement stimulante qui nous a appris tout le problème du chariot, que l’Alamo Drafthouse rendra hommage avec des offres spéciales sur les boissons à thème, des cadeaux et plus encore.

L’Alamo Drafthouse pourrait ne pas être en mesure d’accorder aux fans l’accès au Good Place, mais il récompensera les meilleurs fans de l’émission en envoyant deux gagnants d’un tirage au sort final en voyage pour assister à un événement de projection en direct spécial pour la finale de la série à NBC. base d’attache, 30 Rockefeller Center. Les fans peuvent entrer sur drafthouse.com/TheGoodPlace.

“Je suis vraiment fâché de dire au revoir à THE GOOD PLACE, mais au moins cela nous donne l’occasion de rassembler les fans des Alamo Drafthouses à travers le pays pour célébrer ce spectacle parfait”, déclare Henri Mazza, vice-président du contenu d’Alamo Drafthouse. , Parrainage et événements. “Et l’envoi de deux fans à New York pour vivre la finale au 30 Rock rend cet au revoir encore plus spécial.”

Les lieux suivants d’Alamo Drafthouse projettent l’événement final de la série THE GOOD PLACE.

Austin, TX | Alamo Drafthouse South Lamar

Austin, TX | Alamo Drafthouse Lakeline

San Antonio, Texas | Alamo Drafthouse Park North

Nouveau Braunfels, TX | Alamo Drafthouse New Braunfels

Raleigh, Caroline du Nord | Alamo Drafthouse Raleigh

Denver, CO | Alamo Drafthouse Sloans Lake

Houston, TX | Alamo Drafthouse LaCenterra

El Paso, Texas | Alamo Drafthouse Montecillo

Irving, Texas | Alamo Drafthouse Las Colinas

Villes jumelles, MN | Alamo Drafthouse Woodbury

Ashburn, VA | Alamo Drafthouse One Loudoun

Woodbridge, Virginie | Alamo Drafthouse Woodbridge

Omaha, NE | Alamo Drafthouse La Vista

Tempe, AZ | Alamo Drafthouse Tempe

Les billets pour la projection finale de la série The Good Place dans l’un des emplacements ci-dessus d’Alamo Drafthouse sont disponibles ici.

