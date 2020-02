CS Soapbox: The Good Place est la comédie la plus déprimante de NBC (dans le bon sens)

«Tous les humains sont conscients de la mort. Donc… nous sommes tous un peu tristes. Tout le temps. C’est juste l’affaire. “Cette citation est tirée directement de Le bon endroitDeuxième saison d’un épisode intitulé «Existential Crisis». C’est ce que Le bon endroit a été tout au long de ses quatre saisons: une contemplation bien éclairée, pleine d’espoir et hystérique des plus grandes questions de la vie – une crise existentielle.

Le bon endroitLa finale de la série «À chaque fois que vous êtes prêt» a amené les voyages au-delà d’Eleanor, Chidi, Jason, Tahani (en quelque sorte), le mainframe opérationnel (qui n’est pas une fille) Janet, et leur redoutable chef démon / bourreau Michael, dans un fin. Il présente également un camée brillamment technique de Ron Swanson lui-même. La finale n’était pas de réparer l’au-delà ou de sauver l’humanité, c’était de dire au revoir. Après avoir passé autant de Jeremy Bearimys (ou des milliers / millions / milliards d’années) au paradis, tous les mortels ont atteint leur épanouissement et ont soit traversé la forêt interdite (mettant fin à leur existence) soit trouvé un autre but. Jason atteint l’épanouissement en jouant enfin le jeu parfait de Madden, et le reste par des moyens plus pragmatiques.

CONNEXES: CS Soapbox: Supernatural fera ce que GoT et Star Wars ne pourraient pas bien finir

Le bon endroit a commencé comme une histoire sur un paradis et un enfer imparfaits. Les émissions de télévision visent rarement cet objectif haut ou bas (littéralement), essayant de mettre un clou dans le cercueil de l’existence humaine et de l’enfouir dans le sens. Les deux premières saisons ont été consacrées au mystère entourant l’au-delà, la saison trois a cherché à le disséquer et la saison quatre visait à le réparer (le système de points du ciel étant irréaliste). La seule raison pour laquelle il a pu le faire est qu’il a fonctionné sous un aspect comique. Les mots paradis et enfer (ou tout autre mot potentiellement offensant) ne sont jamais prononcés – il y a simplement «le bon endroit» et «le mauvais endroit». Leçon: si vous voulez commenter quelque chose et être entendu, amusez-vous.

Le créateur de la série, Michael Schur (vous le reconnaîtrez peut-être comme le cousin de Dwight, Mose) a écrit pour Le bureau et créé Parcs et loisirs avant Le bon endroit. L’homme comprend clairement cette marque unique de comédie NBC qui saisit les téléspectateurs par le cœur en les faisant rire. Le bon endroit est son magnum opus; en créant le bon type de sitcom (si c’est ce que nous appelons encore ces choses), il a réussi ce que toutes les bandes dessinées essaient de faire: restructurer l’au-delà … ou peut-être simplement rire de la façon dont tout est compliqué. Si la série a prouvé quelque chose, c’est que la philosophie peut être à la fois hilarante et cathartique.

Être juste, Le bon endroit est assez sauvage. Il démonte tout ce que les gens veulent croire sur l’au-delà; si Le bon endroit était un drame, de petits ministères à travers le pays hébergeraient des services pour Schur juste après leurs prières du matin pour Ricky Gervais. C’est intrépide et pragmatique, acceptant le fait que les êtres humains ne sont pas définis par leurs erreurs, qu’ils peuvent toujours grandir, même après la mort. Plus important, Le bon endroit réaffirme le fait que l’incertitude perpétuelle, la peur de la mort est ce qui rend la vie belle. L’argument au cœur de Le bon endroit est, ironiquement, la même chose que la révélation à la fin de sa première saison: le bon endroit n’est pas ce que vous pensez. Dans l’avant-dernier épisode de la série, nous voyons que les rares personnes au paradis sont des «zombies du bonheur», mutés par une existence sans fin. Nos héros résolvent ce problème en donnant à l’au-delà une au-delà – la fin de l’existence.

Dans la finale, Eleanor demande à Chidi ce qu’il pense qu’il se passera quand il franchira le seuil de la forêt interdite, sa réponse: «La vague revient dans l’océan. Ce que l’océan fait de l’eau après cela, on peut le deviner. Mais comme un non-robot très sage me l’a dit une fois, la vraie joie est dans le mystère. ” Le bon endroit laisse tomber son micro et répond à chaque question à laquelle son petit univers original a répondu avant. Cette contemplation hystérique de l’existence morale et métaphysique se termine comme toutes les crises existentielles, avec une profonde inspiration et une autre plongée dans l’incertitude.

CONNEXES: CS Soapbox: 1917 est-il le plus grand film de la Première Guerre mondiale jamais réalisé?

Le bon endroit n’est pas seulement une autre comédie NBC, c’est du grand art. De la même manière, les décors de Bill Hicks, Bill Burr, Jim Jefferies ou Dave Chappelle sont du grand art – quelque chose qui essaie d’enseigner, d’inspirer et de divertir. Que vous pensiez Le bon endroit est drôle est hors de propos. Le spectacle promeut la vie que nous vivons, à tel point que le démon, Michael, termine son voyage en devenant mortel. Tout ce qu’il voulait, c’était être humain. Le plus grand message de la finale est de profiter de la vie que vous vivez actuellement, aussi imparfaite et désastreuse que cela puisse être. Nous ne sommes pas dans le meilleur endroit ou même dans un super endroit mais nous sommes dans un bon endroit. Cela peut être déprimant mais dans le bon sens, dans le meilleur des cas. “Prenez-le sordide.”