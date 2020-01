“The Good Place” Saison 4, épisode 11 se terminant expliqué

HISTOIRES CONNEXES

Avertissement: ce message contient des spoilers pour The Good Place de jeudi.

Attendez… est-ce que le gang Good Place est juste entré dans le Good Place?! Alors la série est finie?

La fin de l’épisode de jeudi nous a donné ce que nous pourrions nous attendre à voir dans une finale de la série: Eleanor, Chidi, Jason et Tahani apprenant tous qu’ils sont entrés au bon endroit et s’entassant dans une montgolfière dorée avec Michael et Janet pour profiter leurs récompenses célestes. Mais il nous reste encore deux épisodes, dont une finale surdimensionnée le 30 janvier, donc ce n’est pas vraiment la fin de l’histoire, n’est-ce pas?

“Je pense que peut-être une fin de livre de contes Disney nous ferait s’arrêter là, où nous irons en ballon, heureux pour toujours”, a déclaré à TVLine la star Manny Jacinto, qui incarne Jason. Mais le créateur de la série Michael Schur «aime aller plus loin qu’il le peut», fait-il allusion. «Cela peut sembler la fin, mais nous avons [two] épisodes restants, et nous faisons en sorte que ça compte, c’est sûr. “

La co-vedette de Jacinto, William Jackson Harper (Chidi), ajoute que Schur aime utiliser une métaphore sur la façon dont la plupart des histoires se terminent par un mariage, “mais d’une certaine manière, c’est en fait le début d’une autre histoire. Et, pourrait-on dire, une histoire encore plus vaste. Je pense donc qu’il a vraiment pris ce concept à cœur lors de l’écriture de ces derniers épisodes, et cela se reflète dans les choses qui s’en viennent. “

Les descriptions d’épisodes officielles de NBC ne sont pas d’une grande aide: dans l’épisode de jeudi prochain (NBC, 8: 30/7: 30c), “le groupe se fait de nouveaux amis”, et dans la finale de la série du 30 janvier, “diverses conversations se produisent , entre différents groupes de personnes.

