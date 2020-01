“The Good Place” Saison 4: Jason Joke qui a fait rire tout le monde sur le plateau

HISTOIRES CONNEXES

Personne ne peut résister à rire quand Jason Mendoza, de Jacksonville, ouvre la bouche… même le casting et l’équipe de Good Place, apparemment.

Le créateur de la série, Michael Schur, a laissé entendre l’année dernière que la saison 4 mettait en vedette une ligne de l’adorable lunkhead qui faisait rire incontrôlable les autres acteurs “pendant trois minutes et demie” – et nous savons maintenant de quelle ligne il s’agissait.

«C’était‘ Shawn, tu étais cool. Mais vous avez changé, mec ”, révèle Manny Jacinto, qui joue Jason dans la comédie NBC, à TVLine. (Cette ligne de Jason est apparue dans l’épisode 10 de la semaine dernière, avec Jason et le gang de Good Place se battant contre le démon de Bad Place Shawn, joué par Marc Evan Jackson.) «C’est si lent d’une ligne que vous ne pouvez pas la traverser sans craquer up. “

En fait, lui et sa co-vedette William Jackson Harper (Chidi) rient encore en pensant à ce moment sur le plateau. «Shawn n’a jamais été cool!», Souligne Harper. «Personne ne l’a jamais aimé! C’est juste sorti de nulle part. Et la pause [Manny] a pris avant, puis le chemin [he] l’a fait si lentement, comme [he’s] lui demandant vraiment de se considérer… »

L’ensemble du casting et de l’équipe a eu du mal à passer à travers une prise sans rire – et cela inclut une légende de la télévision. «Ted [Danson] », se souvient Harper, et« Marc Evan Jackson ne pouvait pas tenir le coup », ajoute Jacinto. «Je devais le regarder en face.» Vous pourrez voir l’hilarité striée de larmes par vous-même sur la bobine de blooper de la saison 4 de The Good Place; Pendant ce temps, The Good Place est diffusé les jeudis à 8h30 / 7h30 sur NBC, avec la finale de la série diffusée le 30 janvier.