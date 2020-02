The Goonies 35th Anniversary Celebration Hits Oregon This Summer / Film

Les Goonies est l’un des films les plus appréciés des années 80. Cette année, le film réalisé par Richard Donner et producteur Steven Spielberg célèbre son 35e anniversaire, et Film de l’Oregon et Voyage Oregon s’associent pour rendre hommage à l’aventure. L’État où le film se déroule, dans la ville d’Astoria, accueillera un événement spécial pour les fans s’étalant sur quatre jours, ainsi que des projections publiques du film dans cinq villes de l’État de Beaver. Découvrez tout sur le Fête des Goonies événement à venir cet été et tout ce qui y mène ci-dessous.

Un communiqué de presse officiel de Oregon Film and Travel Oregon a annoncé que les célébrations de la journée des Goonies se déroulent lors d’un événement 4 juin par 7 juin cet été. Bien que de nombreux détails spécifiques restent à révéler, voici comment les organisations décrivent ce qui va arriver pour les fans:

“Au cours de l’événement de quatre jours, les fans de Goonies peuvent entendre des histoires sur le tournage de ceux qui étaient là, jouer au” Chunk’s Bowling Alley “comme on le voit dans le film, et se lancer dans leur propre aventure avec une chasse au trésor interactive. Des souvenirs officiels, y compris des t-shirts, des chapeaux, de la verrerie, etc., seront disponibles au siège de l’événement, qui se trouvera à nouveau au manège militaire d’Astoria. »

Étant donné que l’événement est encore dans des mois, vous devrez rester à l’écoute de The Goondocks.org pour des mises à jour sur ce qui sera exactement inclus. Cependant, il convient de noter qu’aucune des stars de The Goonies n’a été nommée pour faire partie de l’événement (du moins pas encore). Au lieu de cela, ceux qui donneront des présentations sur la réalisation du film seront des membres de l’équipe qui ont travaillé sur le film il y a 35 ans. Cela ne semble peut-être pas la perspective la plus excitante, mais pour les fans inconditionnels de The Goonies, ce pourrait être un week-end amusant quand tout est dit et fait.

En ce qui concerne les projections qui ont lieu dans les mois précédant les célébrations de la journée des Goonies, voici quand et où elles auront lieu, avec des liens pour acheter des billets:

“Cette célébration est dédiée aux incroyables fans de Goonies et aux endroits spéciaux où elle a été filmée”, a déclaré Todd Davidson, PDG de Travel Oregon. “Nous espérons que les événements de juin permettront aux amateurs de Goonies de revivre sur place l’une des histoires de passage à l’âge adulte les plus appréciées des années 80.”

«Nous avons la chance, en tant qu’État, d’avoir ces partenaires créatifs pour rassembler une communauté pour célébrer un film comme celui-ci», déclare Tim Williams, directeur exécutif d’Oregon Film. “C’est toujours un plaisir de rappeler aux gens l’histoire profonde et passionnante que cet état a avec le film, puis de se rassembler dans des endroits comme Astoria pour mettre en valeur des lieux célèbres de l’Oregon.”

En tant que personne qui a assisté au tout premier événement de fans de Ghostbusters l’année dernière, je peux vous dire que même si certains fans ont de la valeur dans ce genre de rassemblements, en fin de compte, ils ne semblent exister que pour diverses organisations et marques pour colporter leurs marchandises et ratisser dans certains de l’argent au nom d’une propriété intellectuelle reconnaissable. Mais si vous êtes d’accord avec cela et que vous êtes prêt à dépenser de l’argent pour vous apporter un peu de joie, alors assommez-vous.

