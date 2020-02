The Gorge Story, Over the Rainbow, Enter the Fat Dragon, Love Fraud / Film

Les bandes-annonces sont une forme d’art sous-estimée dans la mesure où elles sont souvent vues comme des véhicules permettant de montrer des images, d’expliquer des films ou de montrer ce que les cinéphiles peuvent attendre. Étranger, national, indépendant, gros budget: quelle meilleure façon de perfectionner vos compétences de cinéphile attentionné qu’en déconstruisant ces petites publicités?

Cette semaine, nous recevons des religieux avec un regard sur la Scientologie, voyageons très loin pour passer un bon moment, voir Donny Yen devenir la version arts martiaux de The Nutty Professor, regarder un scandale se dérouler à Toronto, et avoir le cœur brisé par un escroc.

Dirige cette ville

J’ai parlé Ricky Tollman’s il y a quelques semaines, mais je recommence.

Un scandale politique naissant à Toronto en 2013 vu à travers les yeux de jeunes employés de l’hôtel de ville et d’un journal local.

La bande-annonce officielle est ici, et je suis en train de creuser ça. Il y a une vraie qualité indépendante dans ce que nous regardons qui rend cela incroyablement charmant. Nous nous déplaçons avec facilité d’un moment à l’autre tout en ramassant des indices à mesure que nous approfondissons le récit. Je désire plus de ce genre de films, mais pour l’instant, cela fera absolument l’affaire.

Au fil de l’arc-en-ciel

Coup de golf lent pour le réalisateur Jeff Peixoto et son nouveau documentaire.

Imaginez un film sur l’Église catholique réalisé au IIIe siècle ou un portrait des Amish présenté au début du XVIIIe. L’Église de Scientologie en est à ses balbutiements en tant que religion, et bien qu’elle ait été judicieusement soumise à un examen minutieux du public, peu de personnes ont pu accéder aux membres actuels. Le réalisateur Jeffrey Peixoto a passé près d’une décennie à gagner la confiance de ses sujets – à la fois des membres inactifs et actifs de l’Église – et dans ses débuts envoûtants et surprenants, il a transformé leur témoignage en une méditation obsédante sur l’humanité et sa relation avec la foi.

Ce qui commence par ressembler à un film dramatique étrange, se révèle lentement être un documentaire sur la Scientologie. Cependant, il ne ressemble à la plupart des documentaires en ce sens qu’aucune main ne nous guide sur le chemin. Les membres actuels, les anciens membres et ceux qui ont un point de vue sur l’église font une exploration par ailleurs banale de la religion en quelque chose de convaincant, mais finalement troublant.

Entrez dans le gros dragon

Réalisateur Kenji Tanigaki sait où est mon sweet spot.

Nouveau meilleur film d’action-comédie de la superstar des arts martiaux Donnie Yen. Le suspect d’un policier subit une mort mystérieuse; maintenant, il doit faire équipe avec un inspecteur infiltré et un propriétaire de restaurant brandissant un wok pour résoudre le mystère du meurtre.

Je ne vais pas mentir, je ne savais pas trop à quoi m’attendre ici. Heureusement, cela a l’air incroyable. C’est drôle, le fil est sur le point, et, finalement, il y a une bêtise que je peux cacher. Si vous êtes d’humeur pour quelque chose de léger, c’est exactement ce dont vous avez besoin.

Love Fraud

J’étais à quelques centimètres de laisser passer ça avant d’apprendre que c’était dirigé par Heidi Ewing et Rachel Grady, le duo qui nous a offert le documentaire Jesus Camp de 2006:

La série documentaire en quatre parties suit la recherche d’un homme, Richard Scott Smith, qui, au cours des 20 dernières années, a utilisé Internet et ses charmes douteux pour s’attaquer à des femmes sans méfiance à la recherche de l’amour – en les privant de leur argent et de leur dignité. Ewing et Grady capturent l’histoire alors qu’elle se déroule en temps réel alors que ses victimes se regroupent pour chercher une douce revanche en se tournant vers un chasseur de primes quand elles sentent que le système de justice leur a échoué. Love Fraud en avant-première sur Showtime le vendredi 8 mai à 9 / 8c.

Je n’arrive toujours pas à comprendre pourquoi ce genre d’histoire mérite une mini-série en quatre parties, mais cela ressemble à une histoire de crime vrai fascinante s’il y en a eu une. Avec l’intrigue, les amoureux coupables et l’argent volé, cette bande-annonce frappe toutes les bonnes notes.

Énorme: l’histoire des gorges

Ceci est un petit documentaire que peu de gens verront peut-être, mais le réalisateur Nic Davis a une sacrée histoire à raconter.

Enormous: The Gorge Story sculpte l’histoire inédite de la salle de musique la plus emblématique du monde, l’amphithéâtre Gorge. Ce film musical explore l’évolution improbable du lieu, d’une petite cave créée par un neurochirurgien à devenir l’une des plus grandes destinations de musique en plein air au monde.

Peu importe que ce ne soit pas un groupe. Et peu importe que ce ne soit pas un film de concert. C’est un documentaire sur un endroit où jouent des groupes. Bien que cela ne semble pas très divertissant, c’est le type de film parfait que vous pouvez mettre en scène lorsque vous recherchez une histoire sur quelque chose d’intéressant. Incluant des histoires de lieux, de moments de l’histoire et de la façon dont les gens ont été influencés par un moment, la bande-annonce montre le mieux possible comment cela mérite votre attention. Ce sont les histoires calmes comme celle-ci qui peuvent parfois être remarquables.

