‘The Great’, le successeur de “La favorite”, sortira en Espagne via StarzPlay

StarzPlay revendique la relation étroite avec Hulu avec l’acquisition de «The Great», une des nouvelles les plus prometteuses de la plateforme de streaming américaine, qui a enfin trouvé une fenêtre de lancement en Espagne grâce au service premium de Starz. Cette comédie d’époque figure dans son casting avec Elle Fanning et Nicholas Hoult, qui se lancent dans une aventure qui s’annonce comme le successeur du trône de “The Favorite”.

Elle Fanning et Nicholas Hoult dans «The Great»

Et le créateur de “The Great” n’est autre que Tony McNamara, Scénariste nominé aux Oscars pour son travail sur le film de Yorgos Lanthimos, qui a attiré l’attention en 2018 pour sa représentation austère et tordue de la royauté. Par conséquent, de son nouveau travail, vous pouvez vous attendre à plus de doses d’humour noir et pervers, à nouveau encadrées dans un environnement monastique, puisque Fanning joue Catalina la Grande avant de montrer cette grande appellation.

Avec la jeune actrice, qui est également productrice exécutive, nous verrons également comment Hoult pénètre dans la peau de son mari, Peter. Entre eux, une dynamique pleine de comédie est générée, qui enquêtera sur la honte cachée sous les tapis somptueux. Alors que la première originale de “The Great” aura lieu le 15 mai à Hulu, le lancement en Espagne via StarzPlay n’a été limité qu’à l’été prochain.

Unis à la naissance

Depuis son arrivée en Espagne, StarzPlay a amélioré son catalogue – accessible via Apple TV, Vodafone et Orange – avec l’achat de titres Hulu, comme c’est le cas pour «The Act» ou «Trap-22». En outre, il a la licence de “ Ramy ”, vainqueur d’un Golden Globe du meilleur acteur de comédie, qui diffusera également sa deuxième saison dans notre pays via la plateforme Starz.

