The Great Machine Movie in the Works at Legendary, Adapting Ex Machina Comic / Film

Brian K. Vaughan est un écrivain de bande dessinée respecté qui a essayé à la fois Marvel Comics et DC Comics, et même Image Comics et Dark Horse Comics. Mais il a également écrit, produit et travaillé comme éditeur d’histoire sur la série ABC de Lost et quelques épisodes de Marvel’s Runaways on Hulu. Une adaptation en série de sa bande dessinée Y: The Last Man est également en cours de développement. Maintenant, son travail est sur le point de faire une transition vers le grand écran, et il le produira.

Legendary Entertainment adapte la bande dessinée de science-fiction de Brian K. Vaughan Ex Machina, mais afin d’éviter toute confusion avec le film A24 du même nom, il sera appelé La grande machine. De quoi parle cette bande dessinée?

Voici le synopsis officiel de la bande dessinée, publié de 2004 à 2010, à partir de la liste Amazon pour l’omnibus:

Lorsqu’un étrange accident donne à l’ingénieur civil Mitchell Hundred la capacité incroyable de contrôler les machines, il utilise ses nouveaux pouvoirs pour devenir le premier super-héros vivant et respirant du monde. Mais le frisson de risquer sa vie simplement pour aider à maintenir le statu quo finit par s’épuiser, ce qui amène Mitch à se retirer de la lutte contre le crime masquée pour se porter candidat au maire de New York – une élection qu’il remporte par un glissement de terrain.

Et c’est là que la vraie bizarrerie commence.

Avant que ce ne soit fini, la vie du maire Hundred et de tout son entourage sera bouleversée et bouleversée – et le sort même de l’humanité dépendra de ses actions. L’homme qui a arrêté le deuxième avion le 11 septembre sera-t-il capable de résister à la menace incalculablement plus grande qui se profile à l’horizon? Ou s’avérera-t-il être l’ultime exemple de la nature corrompue du pouvoir?

Le nouveau titre de The Great Machine vient du nom du super-héros du personnage principal. Et le film lui-même peut ne pas suivre directement l’intrigue des bandes dessinées, car le commerce dit que l’intrigue tourne autour du maire de super-héros face à une carrière politique menacée lorsque la source de ses pouvoirs revient pour réclamer sa dette. Mais nous ne savons pas exactement quels écrivains Anna Waterhouse et Joe Shrapnel, fraîchement sorti du film de Kristen Stewart Seberg, ont en réserve l’adaptation.

Le Hollywood Reporter dit que l’adaptation de la bande dessinée est en cours depuis 2005, à peu près au moment où elle est devenue populaire. New Line Cinema avait récupéré les droits et développé le film jusqu’en 2012, mais les droits sont revenus à l’artiste de Brian K. Vaughan, Tony Harris. Mais Cale Boyter, qui travaillait chez New Line à cette époque, a rejoint Legendary Entertainment en 2016 et n’a jamais perdu sa passion pour l’adaptation du projet. Et il a réussi à faire entrer Vaughan dans leur giron pour développer une adaptation encore une fois.

Étant donné que ce projet est en préparation depuis si longtemps, nous devrons attendre pour voir s’il arrive réellement sur grand écran cette fois.

