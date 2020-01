The Grudge is a Dud – / Film

Nous voici, dans les jours morts de janvier. C’est la période de l’année où les studios diffusent des films dont ils ne sont pas tout à fait sûrs. Cela ne signifie pas que les films sont mauvais en soi. Mais ce n’est pas bon non plus. La plus grosse nouveauté du week-end dernier a été le redémarrage de l’horreur La rancune, ce qui n’a pas attiré beaucoup de monde. Le faible budget du film – environ 10 millions de dollars – garantit que le film d’effroi atteindra l’équilibre, mais il a toujours eu le week-end d’ouverture le plus bas de tous les films de la franchise à ce jour.

Qui a gagné le box-office du week-end? Pourquoi, Star Wars: The Rise of Skywalker, bien sûr. L’entrée finale dans la Skywalker Saga continue de conserver la première place, mais ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles. Selon Forbes, le J.J. Le film réalisé par Abrams a vu 81% de son audience diminuer:

Après avoir récolté 177,4 millions de dollars le week-end d’ouverture au box-office national, le dernier film de Disney n’a rapporté que 72,4 dollars le week-end suivant, ce qui a officiellement fait de The Rise of Skywalker une partie du 100 millions de dollars du Losers Club. La plus récente suite de Star Wars est devenue le 11e film à réussir.

Ailleurs dans les terrains du box-office, Jumanji: le niveau suivant est resté au numéro 2, tandis que Greta Gerwig Petite femme atterri à la troisième place, ce qui est plutôt bien, tout bien considéré. Ce qui nous amène à The Grudge. Le redémarrage / la suite de la franchise d’horreur s’est ouvert à 11,3 millions de dollars au pays, ce qui est la pire ouverture pour un film de cette franchise. Ce n’est pas un bon signe pour le film, qui perdra probablement la majeure partie du peu d’audience qu’il a déjà atteint le week-end prochain.

En parlant de cela, les nouvelles offres du week-end prochain incluent le film d’horreur aquatique Kristen Stewart Sous-marin, ce qui pourrait faire l’affaire mais ne fera probablement pas sauter la banque. Il y a aussi la comédie Comme un proet les expansions plus larges de Just Mercy et 1917. La récente victoire des Golden Globes en 1917 pourrait l’aider à attirer une grande foule. Ou peut-être que tout le monde restera à la maison et lira un livre, qui sait.

Voici les 10 meilleurs films au box-office en ce moment.

1. Star Wars: The Rise of Skywalker

2. Jumanji: le niveau suivant

3. Petites femmes

4. La rancune

5. Frozen II

6. Espions déguisés

7. Couteaux

8. Gemmes non coupées

9. Bombshell

10. Chats

