The Grudge Reboot obtient une note “F” rare sur CinemaScore

Avant sa sortie, il y avait beaucoup à attendre pour le redémarrage de La rancune. Même avec un nouveau réalisateur et scénariste à la tête du projet, le vétéran de la franchise Sam Raimi était attaché en tant que producteur et il y avait beaucoup d’acteurs et d’actrices solides prêtant leurs propres talents, y compris Andrea Riseborough et John Cho de Harold et Kumar.

Malheureusement, malgré le battage médiatique et l’anticipation, The Grudge n’a pas vraiment époustouflé les cinéphiles quand il est sorti en salles la nuit dernière. Selon toute vraisemblance, il évitera de devenir une bombe au box-office (ayant déjà rapporté plus de 5 millions de dollars contre un budget de 10 millions de dollars), mais d’un autre côté, il n’a pas vraiment attiré beaucoup d’acclamations critiques. Malgré une poignée de critiques positives, beaucoup ont saccagé le dernier film du réalisateur Nicolas Pesce, avec une grande partie des critiques placées sur l’intrigue, les personnages et la surutilisation des craintes de saut.

En fait, comme l’a souligné Bloody Disgusting, le public est tellement déçu de The Grudge qu’il a réussi à obtenir une note «F» sur CinemaScore, ce qui est un exploit extrêmement rare en soi. Pour ceux qui se demandent comment le score est calculé, l’entreprise interroge les cinéphiles au Canada et aux États-Unis et leur demande de noter un film sur une échelle de A à F.

De manière générale, le CinemaScore d’un film est un moyen rapide de voir comment le public se tourne vers les nouvelles versions, mais il est loin d’être une déclaration définitive sur la qualité. Après tout, de nombreuses versions solides ont obtenu de faibles scores, y compris Hereditary d’Ari Aster, qui a obtenu une note D +. Cela étant dit, The Grudge a reçu des critiques négatives dans tous les domaines.

Personnellement, nous ne recommanderions pas de dépenser votre argent durement gagné sur celui-ci, mais si vous êtes toujours intéressé, La rancune joue actuellement dans les cinémas du pays.