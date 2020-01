‘The Grudge’ reçoit une note CinemaScore rare “F”

Sony Pictures / Screen Gems » La rancune peut-être envisagent un week-end d’ouverture extrêmement fort, mais le public n’en a pas.

le Nicolas Pesce-suite dirigée a reçu une note CinemaScore «F» extrêmement rare, en le mettant en compagnie de films tels que Mother !, Alone in the Dark, Uwe Boll’s Fear Dot Com, I Know Who Killed Me, Wicker Man, Wolf Creek et The Devil Inside, ce dernier se terminant par un lien vers site Internet. Fait intéressant, Hereditary a raté la cible et a reçu un D + CinemaScore.

Notre propre William Bibbiani l’a appelé “décevant” et rempli de “clichés surnaturels artificiels”, tandis que je l’ai appelé “terriblement ennuyeux, un gâchis narratif et inutilement mesquin.” (Twitter)

Évidemment, j’aime certains des films susmentionnés, et certains d’entre vous pourraient même apprécier The Grudge. En tant que fans d’horreur, nous sommes censés accepter les différents goûts de nos frères. Cela fait partie de ce qui rend cette communauté si spéciale.

Cela dit, qu’avez-vous tous pensé de la nouvelle Grudge? Donnez votre avis ci-dessous.

