The Grudge Review

Nous ne sommes qu’à quelques chiffres d’ici 2020 et l’horreur a déjà vu le premier remake de l’année. Nicolas Pesce La rancune est une adaptation “fraîche” du Ju-On du Japon, évitant l’américanisation de 2004 dirigée par Sarah Michelle Gellar. En tant que fan impressionné des œuvres précédentes de Pesce – Les yeux de ma mère en noir et blanc et Piercing Giallo moderne – je ne suis pas surpris par la maîtrise du cinéaste sur la hantise atmosphérique. Shadowplay est à égalité avec James Wan dans les aperçus de choix, c’est juste dommage que le récit de Pesce soit un enchevêtrement bâclé et dispersé de cheveux fendus qui hache les tons entre les sous-parcelles superposées. Effrayant en rafales foudroyées par un mousquet antique, attendant les âges pour recharger manuellement une autre attaque effroyable.

Andrea Riseborough incarne le détective Muldoon, le plus récent résident d’une ville rurale. Récemment veuve après la bataille perdue de son mari contre le cancer, la chercheuse ambitieuse plonge dans le premier cas sur son bureau. Muldoon et son partenaire Goodman (Demián Bichir) trouvent un corps, en décomposition dans une voiture abandonnée, qui se connecte à une adresse maudite. Goodman supplie Muldoon de ne pas fouiner, mais elle le fait. L’histoire de la maison recèle de multiples tragédies, y compris le meurtre de toute une famille, car certains pensent que quiconque pénètre à l’intérieur est infecté par un esprit «réticent». Malheureusement pour Muldoon, cela met également son fils unique Burke (John J. Hansen) en danger si une entité s’attache vraiment à une crise de colère paranormale.

Les scènes peuvent être plus sombres que l’arrière de la lune, mais lorsqu’elles sont visibles, Pesce évoque des secousses terrifiantes. Les fans d’horreur ne s’attendront à rien, mais son utilisation de la peur du saut «générique» réussit parfois au-delà du «bon marché».

Un enfant se transforme en quelque chose de plus sinistre lorsque la caméra perd la vue pendant une seconde rapide, rappelant des transformations similaires «courir à l’écran» des traditions du genre passées. Une minute, Pesce évoque des méchants de J-Horror qui se cachent puis se précipitent, la prochaine fois il expose de façon théâtrale le suicide horrible d’une femme de style Argento contre des vitraux jaune vif. Dans des moments, jugés uniquement sur leurs capacités à terroriser, The Grudge (2020) aura le public recroquevillé. Accentué par le choix de Pesce de coloriser 90% du film dans des jaunes profonds évoqués ci-dessus, ce qui renforcerait les sentiments «d’isolement et de peur, d’insécurité».

Hélas, le problème imminent du redémarrage est le temps qu’il faut à Pesce pour libérer ses démons purulents.

En tant qu’artiste qui a abordé trois styles de cinéma distinctement différents dans trois marques d’horreur uniques, c’est Pesce qui fait sa «meilleure» impression de Mike Flanagan. Shades of The Haunting Of Hill House tente de rattacher les esprits vengeurs au chagrin mortel à travers plusieurs chronologies. La famille Landers peut être le conduit de cette «rancune» en Amérique, mais il y a aussi l’agent immobilier Peter (John Cho) et sa femme Nina (Betty Gilpin) qui attendent mais savent que leur enfant court un risque élevé de naître malade . Ensuite, il y a Faith malade (Lin Shaye à son meilleur niveau) et son mari William (Frankie Faison), ce dernier qui essaie de trouver un réconfort après la mort tout en voyant les Landers maintenant comme des âmes «à contrecœur».

C’est là que The Grudge se complique de manière distrayante, lorsque vous lancez la mère célibataire de Muldoon, ou le hardnoser du «flic qui a vu des fantômes» de Goodman, ou un «spécialiste de sortie» (Lorna Moody, joué par Jacki Weaver) que Frankie convoque avec la chance qu’elle » Je vais voir les chiffres attachés à sa femme «délirante». Les scénarios correspondants de chaque personnage se battent en va-et-vient tout au long des années 2000, passant de l’enquête de Muldoon à Faith jouant avec un enfant mort puis à Peter essayant de vendre une maison malveillante après la mort violente des Landers – d’avant en arrière et d’avant en arrière. Il n’est jamais assez de temps pour explorer correctement la richesse du drame des personnages entre chaque sujet, et les murs inefficaces des cris dominants prévisibles repérés par le harcèlement en arrière-plan.

Ce qui nous reste est un remake de franchise tentant de mélanger les récits des entrées précédentes de Ju-On / The Grudge qui coupe le son de l’une des voix de genre les plus provocantes d’aujourd’hui. Une poignée de carburant cauchemardesque et de morosité, ponctuée de horribles mutilations corporelles qui lui valent la note «R» de Pesce (ce film est * moyen *, soyez prévenu). Certes, la photo ne ressemble jamais vraiment à une horreur d’horreur classée «R», étant donné que la plupart des autres séquences favorisent la sécurité organisée par le théâtre. Une fois de plus prouvant que les cotes n’ont * rien * à voir avec la qualité cinématographique. L’enthousiasme suscité par le travail de Pesce provient de l’ingéniosité, d’une vision inégalée et des portions d’horreur stylistique de la dynamite – rien de tout cela ne rompt le dialogue marmonné de Bichir ou la dévotion du studio à servir les propriétés existantes.

Si vous entrez dans La rancune en espérant un vendredi soir de cris de fans d’horreur, il y a une chance que vous repartiez heureux. Les performances tourmentées d’Andrea Riseborough à John Cho combattent la rage des morts-vivants avec urgence et la souffrance privée de sommeil, qui consume tous ceux qui entrent dans une résidence condamnée. La vision de Nicolas Pesce pour un autre remake d’Hollywood J-Horror – qui a déjà été refait – essaie quelque chose de nouveau, mais compte tenu du pedigree de Pesce, son produit projette de manière décevante l’essence d’une bête de l’enfer aux ailes coupées. Même étant donné sa cote «R». J’ai sauté plusieurs fois, pas du tout, mais gagner une réaction physique à l’horreur est la partie facile. Pesce n’est jamais en mesure de purifier l’eau de la baignoire trouble et rouille qui cache tous les sombres secrets du film, ce qui en fait une montre alambiquée et opacifiée qui émerge de temps en temps pour semer la peur mais manque d’une affreuse persistance.