“The Happening”: Le plus grand rebondissement de Shyamalan cachait une comédie de Deadpan à la vue

Bien que nous ayons presque complètement épuisé les listes de suggestions des médias d’apocalypse censées aider à survivre à l’auto-isolement, il y a un autre film qui, pour une raison déconcertante, n’a pas fait de la coupe un favori du genre. Jamais référencé, souvent oublié et perpétuellement bafoué est le brillant travail de M. Night Shyamalan, maître du twist, avec son film qui dénonce notre nécessité actuelle de limiter la taille de nos groupes, L’événement. Présenté comme un film d’horreur, le chef-d’œuvre de M. Night est rejeté comme un désastre mal écrit, mal réalisé et pire. Mais, pour l’approbation de la société de minuit, je soumets que la plus grande torsion de M. Night était de cacher une comédie impassible à la vue.

M. Night Shyamalan s’est fait un nom rapidement en tant que gars qui a toujours une touche dans sa manche quand “Bruce Willis était mort tout le temps”. Pour le meilleur ou pour le pire, cela a conduit à ce que cette attente soit inscrite dans chacun de ses films, et ceux sans cette touche de signature abattus par les fans. Mais la torsion dans The Happening, son histoire fantasmagorique d’humanité conduite à l’automutilation par une entité inconnue présumée être des plantes et le professeur de science héroïque gardant sa famille en vie, a soufflé devant nous tous.

En agitant des versions comiques de tropes fatigués, M. Night s’est appuyé sur ses propres personnages pour appeler la parodie via des blagues méta-in, en leur demandant de savoir si les personnages sont sérieux, en se lamentant quand ils créent du suspense avec leur discours, et à un moment même en appelant que les personnages «agissent bizarrement», avant de pivoter vers une anecdote inutile et inexplicable sur les pleurs lors d’un mariage.

Il est difficile d’imaginer que l’homme qui a brillé dans la célébrité avec son poids lourd d’horreur tendue artistique, The Sixth Sense, se consacrerait si rapidement à la création d’un film qui a des scènes d’appel téléphonique bonkers écrites comme des décharges d’exposition maladroites. Ce ne peut tout simplement pas être le même gars qui a écrit un tel récit sur les bananes de l’humanité attaquée par les plantes. Pourtant, les critiques semblaient penser que c’était le cas. Le Hollywood Reporter a déclaré: “L’idée écologique de la planète Terre contre-attaquant pourrait faire sourire Al Gore, mais en termes d’intrigue cinématographique et de tension mordante, cela ne se produit tout simplement pas.”

C’est difficile à imaginer Mark Wahlberg, le même mec qui a parfaitement équilibré la comédie et le drame pour The Departed, étant une recrue telle qu’il a tâté ses sérieuses répliques d’horreur, supprimant toute once de sincérité et la remplaçant par un lilt. L’Atlantique l’a imaginé en disant: “Un mauvais complot ne peut être si mauvais sans une mauvaise performance au centre, et la star Mark Wahlberg livre.”

Le Daily Mail a fustigé l’intrigue et les performances, déclarant: «Paradoxalement, pour un film qui parle d’érables meurtriers, de charmes homicides et de rhododendrons déchaînés, notre héros s’avère être la chose la plus effrayante en bois.»

Nous parlons d’un cinéaste qui a fait de l’horreur de haute qualité avec quelques faux pas, puis a fait une comédie d’horreur avec The Visit. The Happening n’était pas une erreur, c’était son test sur le chemin de l’un à l’autre, affinant sa capacité à superposer traumatisme, horreur et comédie.

Dans un premier temps, il semble génial que M. Night ait réussi à cacher sa comédie impassible à la conscience collective, mais avec juste un strabisme mineur, l’évidence de ce chef-d’œuvre devrait devenir claire. À un moment donné, le robot persistant Mark Wahlberg, en tant qu’Elliot Moore, livre une anecdote à gauche sur une rencontre de choix avec un pharmacien mignon. Sa femme, Alma (Zooey Deschanel) le regarde directement et demande ce que tout le public devrait se demander: “Tu plaisantes?”

Le dialogue maladroit mal livré n’est pas ce qu’il apparaît, c’est un méta-commentaire impassible nous obligeant à nous demander: “Est-ce que ce film plaisante?” Zooey a-t-elle secoué sa lignée parsemée de performances primées pour lui demander franchement: “Vous plaisantez?” Bien sûr que non, elle était habilement impassible dans une performance digne de The Lobster.

Cela touche trop près de chez nous quand Elliot, face à la menace, conclut: «Quoi qu’il en soit, terroristes, catastrophe nucléaire, usines, il est probablement sûr de s’éloigner des gens en ce moment.» Puis Elliot, le héros, tente de raisonner avec une plante. Parce que le professeur de sciences, qui apprend que les plantes peuvent communiquer entre elles en utilisant des produits chimiques, pense qu’il peut communiquer avec elles en utilisant l’anglais. Quel excellent lampoon du trope Hero de la classe ouvrière.

The Happening possède une excellente liste de parodies de trope. Elliot est notre docker de la guerre des mondes, il est notre foreur de pétrole d’Armageddon, le professeur de sciences qui sauve les protagonistes avec une connaissance de base de la botanique et de la méthode scientifique. À un moment donné, le groupe se tourne vers Elliot pour les sauver pendant qu’il supplie d’avoir le temps de réfléchir (juste après avoir entendu un coup de feu et un tir à mort “Oh non.”). Dans un mouvement de héros «juste à temps», Elliot récite la méthode scientifique pendant que tout le monde se lève et regarde, puis il crie: «Gardez une longueur d’avance sur le vent». Ouf, heureusement qu’il était là.

Dans le prolongement de ce trope, Julian (John Leguizamo), professeur de mathématiques, fournit des informations vitales via… des statistiques inconnues. À un moment donné, croyant voir de l’aide à venir, le gang rencontre le soldat Auster (Jeremy Strong. Je sais que je sais, Kendall Roy!), L’adaptation parfaite du militaire dans un film catastrophe qui secoue le jargon militaire inutile et est victime de son propre fusil. Jarhead absolu. Lors de la recherche des autorités, la bande de survivants implore des informations fournies d’une manière qui crée des tensions, forçant encore un autre méta-pan lorsque Elliot crie “Pourquoi nous donnez-vous une information inutile à la fois?!” Déchirant le trope frustrant d’un personnage qui n’obtient pas d’informations parce qu’elles sont discutées, Alma est en mesure d’exposer une diatribe atroce sur la façon dont c’était “Juste tiramisu” avant que l’homme à l’autre bout de son appel puisse cracher les informations incroyablement pertinentes qui parviennent aux personnages restants quelques instants plus tard. À un moment donné, il y a un reportage sur les armes biologiques jouées sur une milice en costume, jouant sur la paranoïa américaine décrite dans The Crazies. Il est difficile d’imaginer que les fans du même genre qui affluent vers Jim Jarmusch pourraient manquer cette impasse flagrante, mais M. Night s’est vraiment surpassé en cachant cette torsion.

Bien que le film nous bat au-dessus de la tête avec le fait qu’il rit face aux tropes communs via deadpan, il nous fait un pas de plus lorsque les survivants tombent sur une maison vide. Magnifiquement mis en scène, l’un des enfants note “Tout est faux!” alors que la caméra parcourt des écrans d’ordinateur, une cuisine et un verre de jus d’orange réaliste. Ne nous laissant pas décrocher, Elliot s’assoit alors à la table du dîner méticuleusement mise en scène et pontifie tout en fouettant autour d’un faux plein verre de vin comme on pourrait s’y attendre à ce que chaque personnage de film tenant une tasse de café le fasse. Certes, il sait que c’est faux de l’incliner avec un tel mépris, mais il termine son monologue en prenant un reniflement. Hilarant.

Au début de ce chef-d’œuvre, le même réalisateur qui a construit un film entièrement réussi autour d’un subtil journal télévisé dans Signs, utilise un journal télévisé comparable pour montrer un tigre arrachant un membre sans émotion d’un membre à l’autre, du sang jaillissant de chaque appendice rappelant un gag de Monty Python. Il a parodié son propre style, en plein dans nos visages. The Happening nous a donné un film qui n’était pas sur un vrai tueur, mais a laissé entendre qu’il pourrait s’agir de nationalisme, de craintes après le 11 septembre et de paranoïa américaine. Ensuite, il nous a mis au défi de demander si nous devions le prendre au sérieux. Puis, dans sa plus grande torsion, M. Night a refusé de nous donner la réponse. Je pense que j’ai raison à ce sujet, mais, comme le dit Elliot, “la science trouvera une raison de mettre dans les livres, mais à la fin, ce n’est qu’une théorie.”