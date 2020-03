The Haunted Winchester Mystery House propose une visite virtuelle gratuite pendant que nous sommes tous coincés à l’intérieur

L’infâme Winchester Mystery House en Californie est la plus grande maison hantée d’Amérique, et elle est généralement ouverte au public pour des visites quotidiennes. Malheureusement, la maison est actuellement fermée pendant que le pays fait face au coronavirus mortel. La bonne nouvelle? Eh bien, vous pouvez désormais découvrir la Winchester Mystery House dans le confort de votre foyer!

Vous pouvez actuellement profiter d’une visite spéciale d’accès vidéo GRATUITEMENT jusqu’au 7 avril 2020!

De plus, la maison vend maintenant des chèques-billets qui peuvent être utilisés à tout moment à l’avenir, sans dates d’interdiction. Pensez à soutenir l’équipe en ces temps difficiles.

«En ces temps incertains, nous comprenons votre hésitation à réserver votre prochain voyage. Comme de nombreuses autres entreprises de la région de la baie, la fermeture de nos portes jusqu’au 7 avril aura de graves répercussions sur les employés qui entretiennent le domaine. C’est pourquoi nous proposons un bon de réduction pouvant être utilisé à tout moment à l’avenir – sans dates d’interdiction. Mansion Tour uniquement, ne s’applique pas aux événements spéciaux. Venez quand vous êtes prêt, mais venez! Les bons ne coûtent que 26 $ (13 $ sur le prix du box-office!) Et peuvent être achetés maintenant. Bon jusqu’au 1er mai 2021! ”

Rendez-vous sur le site officiel pour faire le tour gratuit et / ou acheter un billet.

Située à San Jose, en Californie, la Winchester House (via Wiki) «était autrefois la résidence personnelle de Sarah Winchester, la veuve du magnat des armes à feu William Wirt Winchester. Situé au 525 South Winchester Blvd. à San Jose, le manoir victorien de style Queen Anne est réputé pour sa taille, ses curiosités architecturales et son absence de plan directeur. C’est un monument historique de la Californie et est inscrit sur le registre national des lieux historiques. Il appartient à des particuliers et sert d’attraction touristique. »

«Depuis sa construction en 1884, la propriété et le manoir ont été revendiqués par beaucoup comme étant hantés par les fantômes de ceux tués avec des fusils Winchester. Sous la direction de Winchester au jour le jour, sa construction à partir de zéro s’est déroulée 24 heures sur 24, selon certains témoignages, sans interruption, jusqu’à sa mort le 5 septembre 1922, heure à laquelle le travail a immédiatement cessé. »