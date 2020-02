The Haunting of Bly Manor: tournage officiellement terminé, date de sortie potentielle à l’automne

Les fans de The Haunting of Hill House savent déjà que nous allons avoir une deuxième saison! Au lieu de continuer avec la famille Craine et Hill House, Mike Flanagan se tournera vers une autre histoire de fantôme classique pour effrayer les abonnés du monde entier. The Haunting of Bly Manor est déjà sur le point de devenir l’un des originaux les plus excitants que nous prévoyons voir en 2020. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la prochaine série d’anthologie.

The Haunting of Bly Manor est la deuxième saison de la série d’anthologie Netflix Original The Haunting. Bly Manor adaptera le roman de littérature gothique classique The Turn of the Screw d’Henry James. Bien que Netflix n’ait pas publié de chiffres d’audience pour la première saison, sa popularité a explosé et est rapidement devenue l’une des émissions les plus regardées sur Netflix. Mike Flanagan cimente définitivement sa place en tant que l’un des meilleurs réalisateurs d’horreur / thriller d’aujourd’hui. Sa relation fructueuse avec Netflix est passionnante pour tous les fans d’horreur abonnés à Netflix.

Lorsque Haunting of Hill House a fini, de nombreux fans se sont demandé si nous ne verrions jamais une deuxième saison. Quand il a finalement été annoncé, nous verrions une saison suivante, de nombreux fans étaient ravis et s’attendaient à ce que la série devienne une anthologie. L’histoire de la famille Craine était terminée et avec autant d’histoires de fantômes, adopter une anthologie a le plus de sens.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour The Haunting of Bly Manor?

Nous avons déjà la confirmation que The Haunting of Bly Manor arrivera sur Netflix, dans le courant de 2020.

Auparavant, du début de la production à la date de sortie de The Haunting of Hill House prenait un an. Maintenant que nous savons que la production a commencé en septembre 2019, il est sûr de supposer que The Haunting of Bly Manor arrivera à l’automne 2020. Il est encore plus probable que le dernier épisode de The Haunting soit en dehors de la gamme Netflix d’Halloween. 2020 titres.

Date de sortie potentielle: automne 2020

Quelle est l’intrigue de The Haunting of Bly Manor?

La base de l’intrigue sera tirée du tour de la vis de Henry James:

Un soir de Noël lors d’un rassemblement d’amis, des histoires de fantômes sont partagées. L’un des invités, Douglas, commence à raconter l’histoire de deux enfants (Flora et Miles) et de la gouvernante de sa sœur. Un beau célibataire a engagé la gouvernante pour s’occuper de sa nièce et de son neveu dans sa maison de campagne à Bly. Lorsque d’étranges événements se produisent dans le manoir et sur les terrains, la gouvernante devient rapidement convaincue que le domaine est hanté.

Au moment de la rédaction, l’intrigue pour l’adaptation n’est pas encore claire. La nouvelle originale ayant lieu au 19ème siècle, il n’est pas clair si The Haunting of Bly Manor aura lieu au 19ème siècle ou dans un cadre moderne. Compte tenu du fait que Hill House a été créée à l’époque moderne, Bly Manor pourrait probablement emboîter le pas.

Quel est le statut de production de The Haunting of Bly Manor?

Statut de production officiel: Post-Production (Dernière mise à jour: 11/12/2019)

Le tournage de The Haunting of Bly Manor était en cours depuis le 30 septembre 2019. La série devait se terminer le 25 février 2020, mais s’est terminée le 21, comme l’a confirmé le créateur de la série Mike Flanagan:

C’est un tour d’horizon de LA HANTE DU BLY MANOR. Félicitations à la distribution et à l’équipe, aux visages familiers et aux nouveaux, et félicitations aux cinéastes qui sont venus à bord pour s’approprier cette saison.

– Mike Flanagan (@flanaganfilm) 21 février 2020

Qui sont les acteurs de The Haunting of Bly Manor?

Nous voyons maintenant plus d’informations sur les membres de la distribution de The Haunting of Bly Manor.

Jusqu’à présent, cinq acteurs de The Haunting of Hill House ont confirmé qu’ils participeront à la prochaine saison!

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? Dani ClaytonVictoria PedrettiIl était une fois à Hollywood | La hantise de Hill House | YouPeterOliver Jackson-CohenFaster | Aller loin | La hantise de Hill HouseJamieAmelia EveMens Sana | Enterprice | Big Boys Don’t CryMilesBenjamin Evan AinsworthEmmerdaleTBAHenry ThomasE.T. l’extra-terrestre | Légendes de l’automne | La hantise de Hill HouseTBAKate SiegelHush | Ouija: origine du mal | The Haunting of Hill HouseTBALulu WilsonAnnabelle: Création | La hantise de Hill House | Objets tranchantsTBAT’Nia MillerAnnées et années | Jardin Hatton | Docteur WhoTBACatherine ParkerAbsentia | La hantise de Hill House | Maîtres de SexTBARahul KohliSupergirl | Joyeux anniversaire | iZombie

Voici la liste complète des acteurs qui ont travaillé sur plusieurs projets de Mike Flanagan:

Acteur / actriceMike Flanagan ProjectAnnebeth GishAvant de me réveiller, La hantise de Hill HouseCarla GuginoGerald’s Game, La hantise de Hill House Evil, The Haunting of Hill HouseHenry ThomasGerald’s Game, Ouija: Origin of Evil, The Haunting of Hill House, Justin GordonAbsentia, Before I Wake, Oculus, Kate SiegelGerald’s Game, Hush, Occulus, Ouija: Origin of Evil, The Haunting of Hill HouseLulu WilsonOuija: Origine du mal, la hantise de Hill HouseSamantha SloyanHush, la hantise de Hill House

Mike Flanagan n’est pas le premier réalisateur à utiliser les mêmes acteurs à plusieurs reprises, mais il y a eu beaucoup de choses à retourner travailler avec les réalisateurs.

Qu’est-ce que le tour de vis?

Le tour de la vis est une œuvre emblématique de la littérature gothique. À l’origine, l’histoire était publiée en série dans le magazine Collier’s Weekly. La sérialisation s’est déroulée du 27 janvier au 16 avril et ce n’est que plus tard cette année-là que l’histoire a été publiée dans le livre The Two Magics. Henry James retravaillera plus tard le roman pour l’édition de New York.

Il y a eu de nombreuses adaptations de la nouvelle, y compris celle des films, de la télévision, de la scène et même d’un opéra. La plus célèbre de ces adaptations serait l’opéra de The Turn of The Screw écrit par Benjamin Britton. 60 ans plus tard, l’adaptation iconique sur scène est toujours jouée par des ensembles dans des théâtres du monde entier.

Son statut iconique de littérature classique a inspiré de nombreux auteurs à écrire leurs propres histoires de fantômes.

Réaction des fans: la hantise du manoir Bly

Après l’incroyable succès de The Haunting of Hill House, il n’est pas surprenant que les abonnés soient ravis de The Haunting of Bly Manor:

Combien d’épisodes comportera The Haunting of Bly Manor?

Le dernier épisode de la franchise The Haunting devrait diffuser dix autres épisodes. À en juger par le long processus de tournage, il semblerait que dix épisodes seront bientôt confirmés pour The Haunting of Bly Manor.

Quelle sera la durée de l’épisode?

Les durées de diffusion des épisodes variaient tout au long de The Haunting of Hill House, allant de 43 minutes à 71 minutes. Chaque épisode de The Haunting of Bly Manor suivra probablement une gamme similaire d’exécutions.

Regarde la bande-annonce: The Haunting of Bly Manor

Netflix n’a pas encore publié de bande-annonce pour The Haunting of Bly Manor. Une bande annonce a été publiée par Netflix, mais voici un aperçu de l’intrigue de The Turn of Screw. Nous ne nous attendons pas à ce que la vidéo ci-dessous soit lourde de spoilers pour la prochaine série, car Hill House était très différent du roman sur lequel il était basé.

Une fois le teaser / trailer publié, nous mettrons à jour l’article.

