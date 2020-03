The High Note Trailer: Dakota Johnson dirige la comédie musicale d’ensemble

La bande-annonce de High Note: Dakota Johnson mène une comédie musicale d’ensemble

Focus Features a lancé la première bande-annonce de la prochaine comédie musicale The High Note, anciennement intitulé Housses, avec une distribution d’ensemble dirigée par Dakota Johnson (Le faucon au beurre d’arachide) et Tracee Ellis Ross (Noirâtre). La bande-annonce peut être consultée dans le lecteur ci-dessous!

La distribution d’ensemble, dirigée par Johnson et Ross, met également en vedette Kelvin Harrison Jr. (Ça vient la nuit), Zoë Chao (Où vas-tu, Bernadette), Glaçon (XXX: Retour de Xander Cage), June Diane Raphael (Long Shot), Deniz Adkeniz (Il était une fois), Bill Pullman (Le pecheur), Eddie Izzard (Le film Lego Batman) et Diplo.

Nisha Ganatra, qui a fait une énorme impression avec la comédie Tard dans la nuit au Sundance Film Festival, réalise la photo à partir d’un scénario de Flora Greeson. Tim Bevan et Eric Fellner seront les producteurs, tandis que les fonctions de producteur exécutif seront détenues par Alexandra Loewy.

Raphael, qui s’est fait un nom sur le petit écran avec des rôles dans la série à succès NTSF: SD: SUV ::, Nouvelle fille et Grace et Frankie et a récemment décroché des rôles de soutien dans la célèbre comédie biopic L’artiste du désastre, comédie pour adolescents Bloqueurs (achetez-le ici) et comédie romantique Long Shot.

Cube est également en négociations pour jouer Le jeu du tueur aux côtés de Dave Bautista (gardiens de la Galaxie). Le film est une adaptation du roman de Jay Bonansinga du même nom sur un tueur à gages (joué par Bautista) avec une maladie en phase terminale qui met une prime sur sa tête comme un moyen de mettre fin à sa vie. Une fois qu’il a découvert qu’il avait été mal diagnostiqué, cependant, le tueur à gages doit se protéger et protéger la femme qu’il aime des assassins impitoyables, dirigés par Ice Cube.

The High Note devrait sortir en salles le 8 mai!

