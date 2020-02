The High Republic ’est une nouvelle série qui se déroule des centaines d’années avant la saga Skywalker – .

Aussi excitant que la perspective d’une trilogie de la suite de Star Wars était lorsque Disney a acquis Lucasfilm il y a près d’une décennie, les films résultants n’étaient pas exactement ce que les fans recherchaient. Certains ont été mieux reçus que d’autres, mais au moment où The Rise of Skywalker sortait en salles en décembre dernier, de nombreux fans avaient atteint leurs limites avec la Skywalker Saga. Il était temps de passer à de nouvelles époques et de nouveaux personnages, et c’est exactement ce que fait Lucasfilm en 2020.

Après avoir taquiné quelque chose avec le nom de code “Project Luminous” au cours des derniers mois, Lucasfilm a annoncé cette semaine une nouvelle campagne d’édition appelée Star Wars: The High Republic. Cette initiative consistera en romans, bandes dessinées et livres pour enfants qui se dérouleront tous 200 ans avant les événements de La Menace fantôme.

Comme l’explique Lucasfilm dans un article sur StarWars.com, les histoires de la Haute République se déroulent «à une époque où la République galactique et l’Ordre Jedi sont à leur zénith». Aucun de ceux-ci ne chevauchera avec aucun des films ou des émissions actuellement en cours, ce qui signifie que les créateurs derrière ces histoires pourront travailler sans contraintes.

“Star Wars: The High Republic présente les Jedi comme nous avons toujours voulu les voir – en tant que véritables gardiens de la paix et de la justice”, explique Michael Siglain, directeur créatif de Lucasfilm. «C’est une période optimiste et optimiste, lorsque le Jedi et la République Galactique sont à leur apogée. Mais bien sûr, dans cette nouvelle ère glorieuse, quelque chose de méchant vient de cette façon. Cette initiative offrira aux lecteurs, petits et grands, un nouveau coin de la galaxie à explorer à travers des histoires riches et significatives. De plus, les lecteurs apprendront ce qui fait peur aux Jedi. »

Plusieurs auteurs ayant déjà participé à la construction de l’univers Star Wars ont déjà signé pour fonder The High Republic, dont Claudia Gray (Master & Apprentice), Justina Ireland (Spark of the Resistance), Daniel José Older (Last Shot), Cavan Scott (Star Wars Adventures) et Charles Soule (Star Wars: Darth Vader). Les tout premiers livres feront leurs débuts à Star Wars Celebration Anaheim en août 2020, à commencer par Star Wars: The High Republic: Light of the Jedi, écrit par Charles Soule.

Source de l’image: Lucasfilm

Nous ne savons toujours pas quand ni si The High Republic deviendra le cadre d’un futur spectacle, film ou même d’une série de films, mais ouvrir une ère entièrement nouvelle pour les créateurs et les collaborateurs à explorer devrait être juste l’étincelle de la Star La propriété Wars doit attirer une nouvelle génération de fans et peut-être convaincre ceux qui sont tombés du train en marche de donner à cet univers sans limites une autre chance après le désordre qui était la trilogie de la suite.

Source de l’image: Star Wars

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.