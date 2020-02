The Hilarious Way Ginnifer Goodwin s’est occupé de tournages de scènes de sexe avec Bill Paxton

Le tournage de scènes de sexe dans des films et des émissions de télévision n’a pas toujours été abordé de manière éthique et a parfois fait regretter plus tard une carrière d’acteur. Les actrices, en particulier, ont dû commencer à placer des clauses de nudité dans leurs contrats pour éviter que leur corps ne soit exploité dans des films et des émissions de télévision représentant des scénarios sexuels plus graphiques.

Un exemple de cela est Ginnifer Goodwin qui a dû faire des scènes de sexe détaillées pour l’ancienne série HBO Big Love. Comme les fans de cette émission s’en souviennent, il a exploré la polygamie au sein d’une famille mormone vivant dans la banlieue de Salt Lake City.

Aussi bizarre que soit le thème de l’émission, de nombreux critiques la considéraient comme l’une des meilleures émissions de télévision des années 2000. Cependant, pour lutter contre une partie de la nudité graphique des femmes, Goodwin raconte de temps en temps comment elle contournerait le problème.

Ginnifer Goodwin | David Livingston / .

Certains pourraient être consternés par la vraie clause de nudité à la télévision

Lorsque Goodwin est apparu récemment sur le podcast de son bon ami Justin Long (Life is Short), elle a parlé de son temps sur Big Love et de la façon dont elle devait faire face à la nudité de l’émission.

Quiconque a regardé le spectacle tout au long du processus saura qu’il y avait de nombreuses représentations de sexe, y compris entre Goodwin et sa co-star: feu Bill Paxton.

À l’époque, on pensait que toutes les clauses de nudité étaient littérales et sans lacunes.

Comme Goodwin l’explique sur le podcast de Long, elle dit que son amie Laura Linney lui a dit qu’elle avait découvert que les réseaux câblés avaient une solution de contournement étrange à la clause. Apparemment, ils pouvaient toujours montrer les zones intimes des femmes dans les premiers épisodes, mais seulement alors et jamais après.

Si cela semble dérangeant et révélateur de ce que les femmes ont dû supporter dans les films et la télévision, Goodwin avait au moins une bonne façon de se battre.

Elle a expliqué comment elle aborderait certaines des scènes de sexe avec Paxton pour lui rappeler qu’elle avait élaboré une solide clause de nudité tout au long de la série.

Quelles mesures Goodwin a-t-il prises sans offenser personne?

Lors du tournage de scènes de sexe, il y avait généralement un placement spécifique des bras et des jambes de Goodwin afin que certaines zones soient couvertes par les caméras. Néanmoins, le commentaire de Linney ci-dessus a fait craindre à Goodwin que HBO utilise une scène montrant quelque chose une fois.

La menace de devoir poursuivre HBO n’était évidemment pas souhaitable lors d’une apparition dans une série à succès. Étant donné que c’était également avant le début du mouvement #MeToo, les femmes ont dû supporter beaucoup de choses qu’elles n’avaient plus à faire maintenant.

Malgré cela, Goodwin devait se protéger d’une manière ou d’une autre, alors elle a trouvé une ingéniosité hilarante.

Justin Long s’est souvenu que Goodwin lui avait dit qu’elle avait commencé à utiliser de petites notes autocollantes et / ou des messages Magic Marker pendant les scènes de sexe pour rappeler au réalisateur.

Tout le monde dans le studio de podcast a éclaté de rire quand elle a noté qu’elle placerait des notes comme “No way Jose!” sur ces notes stratégiquement placées pour respecter sa clause contractuelle.

On ne sait pas vraiment ce que Goodwin pensait de faire ces scènes. Quoi qu’il en soit, les clauses de nudité peuvent être plus courantes grâce à elle.

Combien d’actrices ont des clauses de nudité maintenant?

Comment les clauses de nudité protègent les actrices et les acteurs du nom dans le mouvement #MeToo.

Mais que peuvent faire les actrices et les acteurs qui travaillent sans nom ou représentation fantaisiste pour la protection? https://t.co/uinTuxhsch

– Tonya Kay (@tonyakay) 23 août 2018

De toute évidence, toutes les actrices n’ont pas le pouvoir de prendre la nudité comme Ginnifer Goodwin a réussi à le faire. Les nouvelles actrices sont toujours vulnérables à cela lors du démarrage dans les films ou du travail sur le câble / streaming.

Grâce au mouvement #MeToo, des actrices plus établies n’ont accepté aucun contrat de nudité. Cette liste est beaucoup plus longue ces dernières années, y compris de nombreux noms de liste A. Certaines de ces actrices (comme Sarah Jessica Parker) ont déjà réussi à débattre d’une clause de non-nudité il y a des années.

Espérons que Goodwin aidera les nouvelles actrices à suivre ces clauses afin qu’elles puissent profiter des émissions à succès sans avoir l’impression de profiter de leurs avantages devant les caméras.