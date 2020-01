The Hilarious Way Larry David a «ruiné» la vie de JB Smoove

En ce qui concerne la télévision humoristique, Larry David est l’un des rois régnants. Et il en va de même pour son associé sur Curb Your Enthusiasm, JB Smoove – ou Leon, pour les fans de la série.

Alors que la saison 10 de Curb Your Enthusiasm vient de commencer, les fans se mettent à ronger pour plus de Larry David et JB Smoove. Et bien que Smoove semble avoir aimé travailler avec David, il dit qu’il y a une façon hilarante de travailler avec David a «ruiné» sa vie quotidienne.

Comment J.B. Smoove a obtenu le rôle dans “Curb Your Enthusiasm”

Larry David, Jeff Garlin, Cheryl Hines, Susie Essman et J.B. Smoove | Nathan Congleton / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

JB Smoove n’a pas rejoint Larry David’s Curb Your Enthusiasm jusqu’à la saison 6 de la série – mais il est tellement présent qu’il a l’impression d’avoir toujours fait partie de la coterie de David. Et même s’il n’a peut-être pas rejoint l’émission avant la saison 6, Smoove est fan depuis le premier jour.

Dans une interview accordée au LA Times, Smoove a déclaré que sa femme avait prédit l’avenir. Selon Smoove, sa femme lui a dit un jour: «Tu vas être dans cette émission un jour parce que tu dis des trucs fous tout le temps. Vous iriez parfaitement! »

Smoove a ajouté que, malheureusement, l’un de ses amis les plus proches est décédé, ce qui l’a incité à faire le voyage à L.A.Tandis qu’il était là-bas, il a rendu visite à un nouvel agent. Smoove a poursuivi en disant: «Et puis l’agent vient, dit:« Hé mec, j’ai eu une audition. Combien de temps êtes-vous en ville? »J’ai dit:« Je quitte la ville demain. À quoi ça sert? “Il a dit:” Freinez votre enthousiasme. “J’ai dit:” Sortez le **** d’ici, c’est impossible! “

“Alors j’entre dans la pièce et Larry est debout au milieu de la pièce, et j’ai dit, ‘Holy ****.’ Ils ont dit, ‘OK JB, tu vas improviser avec Larry.’ Mais j’étais déjà en mode Leon quand je suis entré dans la pièce. J’ai dit: “OK, faisons ça ****, Larry.” Parce que nous améliorons, non? J’ai dit: «Je vais te frapper au visage, n’est-ce pas?» Et Larry a regardé tout le monde, comme «Qui est ce mec?» », A expliqué Smoove.

Peu de temps après, Smoove a reçu la bonne nouvelle – il a eu le concert.

Comment c’est de travailler avec Larry David

Jeff Schaffer, Jeff Garlin, Larry David, Richard Plepler, Cheryl Hines, Susie Essman et J.B. Smoove assistent à la première de la saison 9 de Curb Your Enthusiasm | Gary Gershoff / WireImage

Selon JB Smoove, Larry David est un maître de son métier. Il dit que la star de Curb Your Enthusiasm sait créer des situations qui explosent vraiment tous les personnages.

Il a déclaré à Philly Voice: «C’est vraiment amusant. Larry est un maître dans ce qu’il fait. C’est un génie. Il vous met dans ces situations incroyables avec les contours qu’il nous donne pour le spectacle – il n’y a pas de dialogue ni de script. Cela ouvre simplement votre personnage à ces différents scénarios que vous pouvez créer dans l’instant. “

“Les gens me demandent toujours:” Larry est-il le même gars sur le plateau que lui est hors-jeu? “Je dis toujours qu’il est une version de lui-même. Larry hors caméra a ses caprices et Larry devant la caméra a ses caprices. Je pense qu’ils sont les mêmes mais ils sont différents », a ajouté Smoove.

Mais le personnage de Smoove, Leon, sert un but spécial dans le spectacle qu’aucun des autres personnages ne peut. Smoove a déclaré à IndieWire: «Larry reçoit quelque chose de Leon qu’il ne peut obtenir de personne d’autre dans l’émission. Il obtient l’honnêteté, il a quelqu’un qui a son dos, quelqu’un qui est d’accord avec lui, qui peut dire: “Tu as vraiment raison, Larry.” “

Comment Larry David a «ruiné» la vie quotidienne de JB Smoove

JB Smoove et Larry David | Jeff Kravitz / FilmMagic pour HBO

J.B. Smoove a admis que son travail avec Larry David a eu un impact majeur à plus d’un titre. Apparemment, la vie ressemble souvent à un épisode de Curb Your Enthusiasm.

“C’est presque comme si vous ne pouviez pas l’aider, mais vous devenez presque Larry, dans un certain sens. Vous voyez exactement ce qu’il voit. Tout devient un moment «de bord», a déclaré Smoove à Philly Voice.

Apparemment, Smoove et sa femme sont sortis manger, et le serveur s’est tenu à leur table avec son pouce sur le haut ouvert de leur bouteille d’eau – la même dont elle versait l’eau dans leurs verres.

Smoove a admis: «Je suis assise là à la regarder, à regarder la bouteille. Ma femme me donne un coup de pied sous la table et je pense: «Wow, nous sommes devenus Larry David. Nous remarquons maintenant chaque petite nuance dans la vie. »»

Il a ajouté: «Il y a tellement de choses. Comme lorsque je garde la porte ouverte aux gens, je suis conscient de la distance qui les sépare. Dois-je laisser passer la porte ou dois-je toujours la tenir? Comme le stationnement, lorsque les gens sont garés sur la ligne. Larry m’a ruiné. “