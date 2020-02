The Hills Have Eyes Remake serait en développement, selon le directeur d’Evil Dead

L’un des meilleurs films d’horreur des années 1970, Wes Craven’s La colline a des yeux aidé à mettre le cinéaste sur la carte après ses débuts controversés reçus La dernière maison sur la gauche. Nous avons reçu une suite de l’original, ainsi qu’un remake d’Alexandre Aja en 2006, qui a lui-même produit un suivi. Mais il semble maintenant que, selon nos sources, les producteurs derrière la série veulent revenir pour un autre redémarrage du matériel et envisagent Fede Álvarez de Evil Dead et Don’t Breathe la renommée pour le mettre ensemble.

Un deuxième remake de The Hills Have Eyes a toujours été une possibilité, bien sûr, étant donné le succès commercial du remake d’Aja en 2006 et la volonté actuelle d’imiter le succès de la série Halloween. À cette fin, Alvarez est également impliqué dans une nouvelle version de The Texas Chainsaw Massacre, tandis que nous devrions obtenir plus de mises à jour sur un nouveau cauchemar sur Elm Street et (si les problèmes juridiques le permettent) une renaissance de la franchise du vendredi 13.

Pour le moment, nous n’avons pas de détails spécifiques sur cette nouvelle version de The Hills Have Eyes, mais étant donné que ce sont les mêmes sources qui nous ont dit que Hopper serait de retour pour Stranger Things saison 4, et sur le retour de Han dans Fast & Furieux 9, nous n’avons aucune raison d’en douter. Bien sûr, il est toujours préférable d’être prudent avec les nouvelles en ce qui concerne les projets qui sont si tôt dans le cycle de développement, mais il est logique que Fox, qui a produit le remake précédent, et qui soit vraisemblablement toujours attaché au matériel, voit le potentiel dans The Hills Have Eyes.

Pour ceux qui ne le savent pas, le film d’horreur de Craven de 1977 voit une famille de banlieue se retrouver bloquée dans le désert du Nevada, après quoi ils doivent se battre pour survivre contre une famille cannibale. Craven a également été impliqué dans les suites et même dans la version d’Aja, il est donc possible que la décision de créer un nouveau Hills Have Eyes soit liée au problème de droit d’auteur actuel avec sa succession et à des facteurs juridiques plus généraux concernant les propriétés de genre plus anciennes.

En tout cas, nous aimerions voir la position d’Alvarez sur La colline a des yeux, après avoir fait un excellent travail avec Evil Dead, et nous ne manquerons pas de vous apporter plus de nouvelles sur le projet au fur et à mesure qu’il émerge, alors restez à l’écoute.