The Hollow Season 2 arrive sur Netflix en mai 2020

La saison 2 de la série Netflix qui plie les genres The Hollow sera de retour pour la saison 2 en été. Voici ce que vous devez savoir sur la saison 2 de The Hollow, y compris ce à quoi nous pouvons nous attendre et plus encore.

La première saison de The Hollow est arrivée sur Netflix dans le monde en juin 2018. Au moment où la saison 2 tombera, cela fera presque deux ans depuis le début de la série.

La série s’adresse aux enfants et aux familles, mais à vrai dire, tout le monde peut profiter de trois adolescents qui se réveillent dans un monde dangereux et doivent s’en sortir. La fin a choqué beaucoup de gens et bien que nous ne voulions pas plonger dans le territoire des spoilers, c’est l’une des fins les plus satisfaisantes et les plus folles de tout Netflix Original.

Nous savons depuis un certain temps que la série sera de retour sur Netflix à un moment donné en 2020 avec une annonce officielle concernant le renouvellement qui aura lieu début 2019.

L’annonce de la date de sortie de la saison 2 de The Hollow est intervenue en février 2020 (oui, nous le signalons très tard) et a donné un premier aperçu de la nouvelle série.

La saison 2 de The Hollow sera sur Netflix dans le monde entier le 8 mai 2020.

Dans le petit teaser de deux minutes, deux des personnages principaux se parlent en se demandant «où sommes-nous» et «que se passe-t-il».

Que savons-nous d’autre sur The Hollow saison 2 sur Netflix

Selon IMDb, quelques nouveaux acteurs de la voix ont également été lancés dans la deuxième saison. Cela inclut Austin A.J. Abell, Valin Shinyei et Sean Thomas qui devrait jouer le rôle de Miles. IMDb confirme également que Ashleigh Ball et Franciska Friede seront de retour pour jouer Mira, Connor Parnall en tant que Kai et Adrian Petriw en tant qu’Adam.

Si vous ne pouvez pas attendre la saison 2 de The Hollow sur Netflix, il existe une autre série produite par le studio. L’année dernière, l’équipe a travaillé sur la série Apple & Onion de Cartoon Network.

Avez-vous hâte de regarder la saison 2 de The Hollow sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.