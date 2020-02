“The Host”: Retour sur le thriller du monstre social du réalisateur de Bong Joon-ho, Bong Joon-ho

Lorsque Jane Fonda a prononcé ces mots désormais célèbres: «Et l’Oscar va à… Parasite», cela a marqué le début de la prochaine étape de la carrière de l’auteur sud-coréen, Bong Joon-ho. En plus d’être le premier film non en anglais à remporter le prix convoité du meilleur film, Parasite a fait des merveilles pour exposer davantage Bong à un public plus large.

Pas pour le manque d’essais dans le passé, avec Okja de 2017 et Snowpiercer de 2014 faisant des vagues sur Netflix grâce à leurs moulages anglophones étoilés et à leur ambition à grande échelle. Mais surtout, ces films ont aidé à familiariser le style cinématographique unique de Bong avec un public mondial. Un thème commun avec les films mentionnés précédemment et le reste du travail de Bong est un accent sur les changements de genre entrelacés avec une comédie méchamment sombre.

Bong a toujours eu un sens de l’humour morbide dans ses films, étant capable de réaliser des moments de comédie même dans les situations les plus désastreuses et avec la victoire historique de Parasite maintenant dans les livres, cela semble être l’occasion idéale pour rechercher son travail antérieur avant même Snowpiercer. La plupart des publics américains ne savent peut-être pas jusqu’où va la carrière de Bong, ayant fait des longs métrages depuis le début des années 2000, à commencer par sa comédie pour chiens noirs, Barking Dogs Never Bite.

Bong Joon-ho avait une affinité pour la comédie noire même à l’époque, transférant vers son drame du crime historique sud-coréen maintenant acclamé, Memories of Murder. Même avec une histoire impliquant le terrible cas des meurtres de Hwaseong dans les années 80 et au début des années 90, Bong veille à insérer sa marque d’humour noir, souvent comme un moyen de souligner la nature bizarre et parfois absurde de ses personnages dans leur environnement. Son humour n’est guère «accidentel» dans ce sens.

Bot n’est nulle part où Bong mélange la comédie et la comédie mieux qu’avec son succès international, L’hôte, en 2006. Non, je ne parle pas de l’adaptation de Stephanie Meyer. Au lieu d’histoires d’amour futuristes, The Host de Bong Joon-ho est un thriller monstre très divertissant sur un mystérieux monstre infestant les eaux de la rivière Han en Corée du Sud et émergeant bientôt de la rivière pour attaquer les gens à la surface, doublant une critique pointue des gouvernements américain et sud-coréen.

Bien que Memories of Murder and Barking Dogs Never Bite ait conduit à une augmentation de la popularité de Bong Joon-ho dans son pays natal, The Host est ce qui lui a d’abord valu une popularité internationale, jouant dans plusieurs festivals de cinéma à travers le monde et gagnant le célèbre auteur Quentin Tarantino. sceau d’approbation avec un placement sur son Top 20 des films préférés depuis qu’il est devenu réalisateur (ce qui donne le cri de Bong à Quentin aux Oscars plus de contexte).

Avec le recul, il est facile de voir comment l’hôte a éclaté en Corée du Sud et dans le reste du monde. Ses deux premiers films étaient des comédies dramatiques plus petites et plus sérieuses (encore une fois, cependant, l’humour noir de Bong brillait encore), mais son film d’horreur monstre combinait des commentaires sociaux et politiques mordants avec des niveaux d’action et d’horreur à succès pour équilibrer les thèmes de la corruption du gouvernement et l’incompétence. Même avec quelque chose à dire, Bong s’amuse toujours à transmettre ses messages.

Cela est particulièrement important dans le ton du film, combinant l’horreur de la catastrophe avec le drame familial et la comédie noire pour raconter une histoire père-fille convaincante en son centre. Cette histoire père-fille se concentre sur Park Gang-du, un vendeur de nourriture attentionné mais paresseux qui est obligé de porter le fardeau de la responsabilité parentale à un nouveau niveau lorsque le monstre susmentionné kidnappe sa fille, Hyun-seo, alors que la ville arrive bientôt sous le siège du chaos.

Bong n’a toujours pas peur de lancer ses propres critiques pointues de la corruption du gouvernement, ce qui rend l’Amérique, en particulier, sans cœur et méchante grâce à leur implication dans la création du monstre avec leur déversement imprudent de produits chimiques dans la rivière Han. Bong lui-même a déclaré que l’inspiration de l’histoire du film est venue après la parution d’un reportage sur la découverte de poissons déformés dans la rivière Han, même avec une colonne vertébrale en forme de S (aïe).

En ce sens, il ne semble que approprié de penser au Godzilla original, étant également l’histoire d’une créature dangereuse née grâce à l’ingérence humaine et américaine. Godzilla a été créé en réponse aux craintes d’une guerre nucléaire, en particulier la situation impliquant le bombardement d’Hiroshima et de Nagasaki; et les différentes scènes du film sur la souffrance humaine ne sont nullement subtiles pour décrire cette peur.

Bien que le contexte de The Host diffère à certains égards, les craintes d’ingérence environnementale et de pouvoirs américains dépassant les limites morales restent fidèles au film, allant même jusqu’à dépeindre le gouvernement américain comme le véritable méchant principal responsable de la créature hostile agissant. de la seule manière qu’il sait faire. Tout comme Godzilla, l’accent est mis sur la souffrance de la communauté, ce qui fait que l’histoire principale entre Gang-du et Hyun-seo est significative dans la portée des thèmes du film.

Laisser les personnages humains dans The Host prendre le pas sur la créature elle-même est essentiel pour montrer le pouvoir de la communauté dans le film. Avec le gouvernement américain agissant de leur propre chef et le gouvernement sud-coréen dépeint comme incompétent et sans spin, Gang-du et le reste de la distribution de soutien sont laissés pour combattre la situation et contourner les obstacles gouvernementaux juste pour affronter la créature qui est née de leur propre fait.

La volonté de dépeindre des figures autoritaires et puissantes dans une telle lumière négative est devenue l’un des aspects caractéristiques de Bong Joon-ho dans ses films, coréens et américains. Memories of Murder met en évidence la réponse effrénée aux fameux meurtres en série des années 1980, Snowpiercer examine l’absurdité du système de classe qui se forme à partir de pratiquement n’importe quel type de dynamique de groupe, Okja prend un coup dur à la nature immorale de l’industrie de la viande et de son exploitation du travail rural, et Parasite examine les lignes floues entre les classes et la dépendance des gens les uns envers les autres – pour le meilleur et pour le pire.

Mais en ce qui concerne le commentaire social, The Host se sent comme Bong Joon-ho dans sa colère, tirant sur les gouvernements américain et sud-coréen avec une malveillance et un but clairs. En aucun cas Bong n’est assis ici, rendant son mépris pour la corruption politique clair et mélangeant l’horreur «amusante» du film avec les horreurs très réelles de l’ingérence politique pouvant être la mort de milliers et même de millions de personnes qui ont peu à rien à dire sur des manières comme ça.

Lorsque la mort survient dans le film (et cela se produit fréquemment), il est difficile de ressentir de vrais remords pour la créature, pointant à nouveau vers OG Godzilla. Une créature qui agit peut-être par peur ne semble pas avoir beaucoup de contrôle sur ses actions et son existence, de sorte que chaque mort semble être causée par le gouvernement sur la créature elle-même. Essentiellement, leur baise se sent comme la partie la plus responsable, même lorsque le conflit final se déplace inévitablement vers la créature. Parce que c’est comme ça que ça devrait toujours être, du moins aux yeux de ceux qui refusent de rejeter la faute sur la raison pour laquelle cela s’est même produit en premier lieu

Mais ne laissez pas ces pensées négatives influencer la pluie sur votre défilé. Malgré le contexte sombre derrière le film, The Host parvient toujours à contenir ce charme de Bong qui a conquis tant de gens au fil des ans. Il y a beaucoup à admirer, des effets visuels impressionnants, à la fois pratiques et CGI, aux divers rebondissements du film qui gardent l’histoire captivante. L’hôte est toujours une course folle, quel que soit le nombre de fois que vous le regardez, et il sert de précurseur précoce à Bong Joon-ho abordant des thèmes similaires dans des décors de superproductions qu’il reviendrait avec ses films en anglais.

Au fil des ans, The Host a gagné en popularité encore plus grâce au succès de Bong après Host, qui a réalisé les deux films de langue anglaise mentionnés, le drame policier de 2009, Mother, et bien sûr le succès fulgurant qu’est Parasite. Avec le succès de ce dernier au box-office et aux Oscars, je ne peux pas m’empêcher d’espérer que le public qui a aimé le film s’ouvrira aux travaux plus anciens de Bong. Si vous avez aimé Parasite mais que vous n’avez pas vu beaucoup de ses autres œuvres, sachez simplement que le film oscarisé n’est que la pointe de l’iceberg qu’est l’incroyable filmographie de Bong Joon-ho.