The House of Flowers lance un aperçu de la dernière saison

L’attente est sur le point de se terminer, “La Maison des Fleurs” a enfin un avancer où il nous remplit d’intrigues et de désir d’en savoir plus, nous informant également que ce sera le dernière saison.

Cette célèbre série, dès ses premiers chapitres, a atteint des milliers de personnes est devenu amoureux de avec des membres de la famille Mora.

Cette dernière saison aura un tour totalement inattendu à retour au passé quand Virginia de la Mora était en elle ère de la jeunesse en 1979 dans la ville de Mexico.

Ce qui gronde ces derniers, on ne peut pas oublier d’annuler les Mariachi mais leurs projets de vie. Attendez, la dernière saison de The House of Flowers approche … pic.twitter.com/lkmgKu0jKa

– La maison des fleurs (@CasaFloresTV)

6 mars 2020

L’avance a été publiée par Netflix dans son compte officiel de Twitter tourner tendance à la surprise de tous les fans de la série.

La troisième saison de The House of Flowers est ouvre en 2020 sur Netflix, mais il n’a pas encore de date de sortie officielle.

La Maison des Fleurs a été un merveilleux voyage que j’ai toujours pensé terminer par trois saisons, parfaites pour connaître les secrets de la très chère famille Mora. Je suis très excité de partager enfin cette grande finale, et de voir comment chaque fleur atteint son printemps », a commenté le créateur de la série.

Comme beaucoup le savaient, Verónica Castro avait déjà Il ne voulait pas continuer participant à la série, donc malgré son absence, Manolo Caro a mis sa créativité pour marcher et introduit de nouveaux personnages, parmi lesquelles Rebeca Jones, Ximena Sariñana, Christián Chávez, entre autres célébrités.

Ma tête a explosé

– Denise (@ Denisegb32)

6 mars 2020

Et si je vais répéter la maison des fleurs pour la troisième fois juste parce que la troisième saison va sortir? Évident oui

– épreuve d’amour (@dnlzrk)

7 mars 2020

Pour comprendre le présent, il faut regarder le passé », écrit Netflix dans la description de sa publication.

Nul doute que les fans étaient complètement surpris avec ce virage à 180 degrés qui a fait l’histoire depuis ce n’était pas pour rien ce qu’ils pensaient ce qui se passerait dans l’histoire mais toujours ils sont excités de cette nouvelle tranche mais aussi nostalgique que ce sera celle qui conclura l’histoire.

La nouvelle saison de La Casa de las Flores sera vintage

– Pepe (@rc_atzin)

7 mars 2020

XIMENA XARIÑANA À LA MAISON DES FLEURS AHHHHHHHHHH

– StreamStupidLove (@salexisalas)

7 mars 2020

