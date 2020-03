The Hunt, Invisible Man disponible dès maintenant: regardez avec les cinéastes aujourd’hui sur Twitter!

La chasse et L’homme invisible sont maintenant disponibles sur Digital et les cinéastes de chaque film invitent les fans à les regarder aujourd’hui sur Twitter! Vous pouvez récupérer votre copie de La chasse ici, et votre copie de L’homme invisible ici!

Le producteur Jason Blum et le réalisateur Craig Zobel tweeteront à 16h30. PST / 19h30 EST pour La chasse, tandis que le réalisateur Leigh Whannell tweetera avec L’homme invisible à 18h30 PST / 21h30 EST.

CONNEXES: The Hunt Review

Douze étrangers se réveillent dans une clairière. Ils ne savent pas où ils se trouvent ni comment ils y sont arrivés. Ils ne savent pas qu’ils ont été choisis… dans un but très précis… La chasse.

Dans l’ombre d’une sombre théorie du complot sur Internet, un groupe d’élites mondialistes se réunit pour la toute première fois dans un manoir éloigné pour chasser les humains pour le sport. Mais le plan directeur des élites est sur le point de dérailler car une des chassées, Crystal (Betty Gilpin, LUEUR), connaît mieux que lui le jeu des Chasseurs. Elle tourne les tables sur les tueurs, les ramasse, un par un, alors qu’elle se dirige vers la mystérieuse femme (deux fois oscarisée Hilary Swank) au centre de tout cela.

Rejoindre la candidate nominée aux Emmy Betty Gilpin (LUEUR, La rancune) et la gagnante d’un Oscar Hilary Swank (Bébé millionnaire, récolter) dans le film sont Ike Barinholtz (Le serment), Emma Roberts (histoire d’horreur américaine), Justin Hartley (C’est nous), Glenn Howerton (Il fait toujours beau à Philadelphie) et Amy Madigan, candidate aux Oscars (Deux fois dans une vie).

De Jason Blum, le producteur de Sortez et La purge et Damon Lindelof, co-créateur de la série télévisée Les restes et Perdu, vient un nouveau mystérieux thriller social.

La chasse est écrit par Lindelof et ses collègues Les restes’Collaborateur Nick Cuse et est dirigé par Craig Zobel (Z pour Zachariah, Les restes). Blum produit pour ses Blumhouse Productions aux côtés de Lindelof. Le film est produit par Zobel, Cuse et Steven R. Molen.

CONNEXES: The Invisible Man Review

L’homme invisible se concentre sur Cecilia Kass (Elisabeth Moss), une femme piégée dans une relation violente et contrôlante avec une scientifique riche et brillante. Elle s’échappe en pleine nuit et disparaît dans la clandestinité, aidée par sa sœur (Harriet Dyer), leur amie d’enfance (Aldis Hodge) et sa fille adolescente (Storm Reid). Mais lorsque l’ex-agresseur de Cecilia (Oliver Jackson-Cohen) se suicide et lui laisse une partie généreuse de sa vaste fortune, Cecilia soupçonne que sa mort était un canular. Alors qu’une série de coïncidences étranges deviennent mortelles, menaçant la vie de ceux qu’elle aime, la santé mentale de Cecilia commence à s’effriter alors qu’elle tente désespérément de prouver qu’elle est pourchassée par quelqu’un que personne ne peut voir.

Jason Blum, notre maître actuel du genre d’horreur, produit L’homme invisible pour ses Blumhouse Productions. Le film est écrit, réalisé et produit par Leigh Whannell, l’un des concepteurs originaux de la Vu franchise qui a réalisé le plus récemment Améliorer et Insidieux: Chapitre 3.

Le film est également produit par Kylie du Fresne pour Goalpost Pictures. Les producteurs exécutifs sont Whannell, Beatriz Sequeira, Charles Layton, Rosemary Blight, Ben Grant, Couper Samuelson et Jeanette Volturno. L’homme invisible est une coproduction de Goalpost Pictures Australia et Blumhouse Productions, en association avec Nervous Tick, pour Universal Pictures.

Nous participons au programme d’associations d’Amazon Services LLC, un programme de publicité d’affiliation conçu pour fournir un moyen de gagner des frais en établissant un lien vers Amazon.com et les sites affiliés.