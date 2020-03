The Hunt Review – ComingSoon.net

Évaluation:

7/10

Jeter:

Betty Gilpin comme Crystal

Hilary Swank comme Athena

Ike Barinholtz comme Staten Island

Emma Roberts comme pantalon de yoga

Glenn Howerton comme Richard

Amy Madigan comme Ma

Justin Hartley comme camionneur

Écrit par Damon Lindelof et Nick Cuse

Réalisé par Craig Zobel

La revue Hunt:

La chasse devait sortir en septembre dernier, mais entre l’intrigue controversée – les élites riches et libérales chassant les conservateurs pauvres et amateurs d’armes à feu – combinée à un week-end de violence de la part de tireurs de masse armés dans deux massacres distincts, le film a été tiré .

Un peu plus de six mois plus tard, et La chasse est de retour. Le film s’ouvre sur un avion privé, rempli de connards riches. Les conservateurs drogués sont enfermés dans le dos. Quand ils se réveillent, ils sont au milieu de nulle part, bâillonnés et seuls. Se dirigeant vers une clairière, ils trouvent une boîte remplie d’armes. Peu de temps après, le massacre commence. Les victimes sont pourchassées à l’aveugle au fond de la clairière. Et avec des mines terrestres. Et des pièges de chasse.

Une poignée de chassés franchit une clôture et rejoint la route. Ils se rendent compte qu’ils sont piégés à Manorgate, une chasse annuelle selon la rumeur dans laquelle des gens riches kidnappent de pauvres «gens ordinaires» pour les chasser. Ils atteignent une petite maman et une station-service pop dans la panique… et c’est alors que la merde frappe le ventilateur.

À ce stade, il est difficile de donner des détails sur l’intrigue sans révéler les «rebondissements». Aucun d’entre eux n’est particulièrement époustouflant, mais ils ajoutent quand même un joli moment de «ohhh» lorsque vous les découvrez. Qu’il suffise de dire que nous finissons par suivre une femme, Crystal (Betty Gilpin), une vétérinaire afghane qui botte le cul à travers la campagne alors qu’elle se bat pour tuer ses ravisseurs et rentrer chez elle.

Le film est définitivement politique. Cependant, ce n’est pas aussi noir et blanc que les experts veulent vous le faire croire. Bien sûr, ce sont les libéraux qui chassent les conservateurs, mais les conservateurs ont été kidnappés et drogués. Cela fait automatiquement des libéraux les méchants, non? C’est le cas … jusqu’à ce que les conservateurs commencent à répandre un tas de discours de haine et de mensonges, ce qui vous fait moins de peine pour eux. Mais alors les libéraux se révèlent être le groupe le plus odieux de stéréotypes «réveillés», alors vous commencez à les détester un peu plus.

Gilpin brille comme Crystal. Elle est réfléchie, débrouillarde et botte tellement de cul que vous ne pouvez pas vous empêcher de l’admirer. Sa nature calme, alors qu’elle analyse chaque situation, la rend un peu antisociale. Vous ne pouvez pas lui en vouloir, et cela la rend plus sympathique. Il y a quelques autres visages reconnaissables dans le casting, mais, tout comme Psycho a fait avec Janet Leigh, presque tout le monde meurt dans le premier acte du film.

L’un des aspects les plus intéressants de La chasse est l’idée que la diffusion d’une théorie du complot peut faire naître le complot. Ce n’est pas un nouveau trope dans les films d’horreur, bien qu’il se concentre principalement sur les légendes urbaines (voir aussi: Candyman, Légende urbaine) mais en ce jour de «fausses nouvelles» et de théories du complot rampantes, c’est une interprétation fascinante du trope. S’il y a un plat à emporter La chasse, J’espère que c’est cette idée qu’une horrible rumeur peut devenir réelle, et peut-être qu’elle incitera les gens à réfléchir à deux fois avant de diffuser une histoire qui ne peut pas être vérifiée.

En fin de compte, je ne pense pas que cela importe où vous vous situez dans le spectre politique; La chasse est un film amusant. Il s’agit de meurtre sanglant et horrible. Un sens de l’humour l’empêche de devenir un porno de torture ou de devenir trop moralisateur. Il n’essaie pas de prendre position sur ce qui est «mieux», la gauche ou la droite. Il présente les deux côtés comme problématiques et le fait avec beaucoup d’action et de sang.

The Hunt arrivera en salles le 13 mars!