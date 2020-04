‘The Hunt’ traque les sorties numériques, Blu-ray et DVD

Après un retard et avoir été retiré des cinémas en raison de la pandémie de coronavirus, Universal Pictures a rapidement abandonné son thriller ultraviolent La chasse directement aux plates-formes VOD spécialisées. Cela valait chaque centime.

le Craig Zobel-directed The Hunt est exactement ce dont j’avais besoin en ce moment. Comme je l’ai écrit sur Twitter, c’est un plaisir inoffensif qui ne laisse pas son commentaire sans agenda entraver le bon temps. Il transporte une quantité illimitée de gags hilarants et offre une performance exceptionnelle de tous les temps Betty Gilpin.

Sérieusement, ne laissez pas la politique se retrouver au milieu de ce qui est vraiment l’un des films les plus divertissants de l’année.

Cela dit, The Hunt arrive sur Digital 26 mai 2020et sur Blu-ray et DVD 9 juin de Universal Pictures Home Entertainment. La sortie comprend des featurettes en coulisses sur la réalisation de ce thriller plein de suspense.

CRÉER LA CHASSE – Les cinéastes et les acteurs discutent de la façon dont les costumes et les accessoires ont été utilisés pour mettre en évidence le commentaire politique de ce thriller meurtrier.

RÉPARTITION DES SCÈNES DE LA MORT – LA CHASSELes talentueuses équipes d’effets spéciaux et de maquillage vous donnent un aperçu de la façon dont elles ont réalisé certaines des plus belles séquences de mort.

ATHENA VS CRYSTAL: CHASSEUR OU CHASSE? – Allez dans les coulisses pour découvrir l’intense formation et la chorégraphie que les actrices Betty Gilpin et Hilary Swank ont ​​dû maîtriser pour exécuter cette scène de combat épique.

Dans la satire subversive, «Un groupe d’élites se réunit pour la toute première fois dans un manoir isolé pour chasser les Américains ordinaires pour le sport. Mais le plan directeur des élites est sur le point de dérailler parce que l’un des The Hunted, Crystal (Gilpin), connaît le jeu des Hunters mieux qu’eux. Elle tourne les tables sur les tueurs, les ramasse un à un alors qu’elle se dirige vers la mystérieuse femme (Hilary Swank) au centre de tout. “

Sérieusement, The Hunt est un incontournable.