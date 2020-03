‘The Hunt’: une énorme révélation et de nouvelles images pleines d’action dans cette bande-annonce internationale [Video]

Après avoir été retiré du calendrier l’automne dernier, Universal Pictures se prépare pour une sortie du vendredi 13 mars La chasse, La dernière offre de genre de Blumhouse qui oppose un dur à cuire Betty Gilpin (“GLOW”) contre l’élite.

En surface, l’intrigue semble assez simple: «Douze étrangers se réveillent dans une clairière. Ils ne savent pas où ils se trouvent ni comment ils y sont arrivés. Ils ne savent pas qu’ils ont été choisis… dans un but très précis… The Hunt. »

Pour ceux qui ne supportent pas spoilers, vous voudrez peut-être éviter la bande-annonce internationale suivante, qui organise les événements du film par ordre chronologique et laisse également de côté ce qui semble être une révélation majeure (comme le notent les bandes-annonces, personne n’a encore vu le film).

La bande-annonce ci-dessous est très différente de celle publiée ici aux États-Unis, non seulement avec une tonne de nouvelles images pleines d’action, mais nous montrant également qu’elles ont choisi la mauvaise personne avec qui baiser. Le caractère de Gilpin est non seulement dur comme des ongles, mais clairement dans son élément. Une énorme révélation potentielle montre qu’elle a une longueur d’avance sur les kidnappeurs et qu’ils sont plus que des gens riches à la recherche d’un bon moment. Regardez la bande-annonce et voyez par vous-même, si vous osez.

The Hunt est écrit par Damon Lindelof et son collègue “Watchmen” Nick Cuse et est dirigé par Craig Zobel (Z pour Zachariah, «The Leftovers»).