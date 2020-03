‘The invisible line’ présente sa première au 8 avril avec une première gratuite

L’épidémie de coronavirus a frustré la présentation de “ La ligne invisible ” dans la section officielle du Festival du film de Malaga, donc Movistar + a dû repenser la stratégie de lancement de l’une de ses productions les plus attendues de l’année. Étant donné l’impossibilité d’organiser des événements physiques et compte tenu du temps libre que nous chérissons pendant l’isolement, la plateforme a décidé non seulement de faire progresser la mini-série, mais aussi d’offrir gratuitement sa startup.

Anna Castillo, Àlex Monner et Patrick Criado dans «La ligne invisible»

Comme l’a confirmé la division audiovisuelle de Telefónica dans un communiqué de presse, Le lancement de «The Invisible Line», prévu pour le 17 avril, est prévu jusqu’au mercredi 8 avril. Ce même jour, il y aura un lancement en streaming des deux premiers épisodes gratuitement, avant lequel vous pourrez assister à une présentation virtuelle du réalisateur, Mariano Barroso, et de la distribution.

À partir du jour 8, les six épisodes qui composent la fiction, écrits par Michel Gaztambide et Alejandro Hernández avec Barroso, basés sur une idée originale d’Abel García Roure, seront disponibles sur Movistar +. Quant à son casting, il est impossible de rater la composition star qui le compose: Àlex Monner, Antonio de la Torre, Anna Castillo, Patrick Criado, Enric Auquer, Asier Etxeandía ou Patricia López Arnaiz.

L’origine de la terreur

Le titre de «The Invisible Line» fait référence au moment où Txabi Etxebarrieta (Monner) a commis le premier meurtre au nom de l’ETA, qui sera abattu plus tard par les forces de l’ordre, commençant ainsi une histoire de vengeance qui déclencherait une longue vague de violence. À différents moments, la série explore les motivations de son protagoniste et la situation sociale d’une époque dont il faut se souvenir pour comprendre la société d’aujourd’hui.

