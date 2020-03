The Invisible Man a de bonnes critiques sur son premier week-end | AP

Le thriller réalisé par Elisabeth Moss “The Invisible Man” a reçu de bonnes critiques ce week-end.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Universal Pictures a estimé dimanche que le film de l’écrivain et réalisateur Leigh Whannell a remporté 29 millions de dollars dans les cinémas américains. À l’international, il a levé 20,2 millions supplémentaires.

Vous pourriez également être intéressé: Godzilla vs Kong: promet d’être une bonne cassette selon les premières réactions

“The Invisible Man” avait un budget relativement modeste, avec un coût de production de moins de 10 millions de dollars.

Pendant ce temps, “Sonic the Hedgehog” est tombé à la deuxième place lors de son troisième week-end dans les salles aux États-Unis et au Canada avec 16 millions de dollars amassés au box-office. “The Call of the Wild”, avec Harrison Ford, a terminé troisième de son deuxième week-end de sortie avec 13,2 millions.

Lire aussi: Falcon et le soldat d’hiver: un nouveau Captain America dévoilé en enregistrements

L’intrigue se concentre sur Cecilia Kass (Elisabeth Moss), qui s’échappe d’un grand manoir, situé dans la baie de San Francisco, bordé par la violence dont elle est victime de son mari, Adrian Griffin (Oliver Jackson-Cohen), bien que plus tard, il vivra une autre torture en rencontrant l’homme invisible.

Je suis allé voir celui de “l’homme invisible” et c’est très rare, palomera rien de plus

– Sorcière (@ohmydangersexy)

1 mars 2020

Dans ce film, de l’Australien Leigh Whannell, le protagoniste de l’histoire va de vivre un cauchemar avec la violence physique et verbale de son conjoint pour faire face à un “fantôme” qui ne fournira pratiquement aucune preuve pour croire ce qui lui arrive, et , par conséquent, est étiqueté comme fou.

Dans The Invisible Man a également impliqué Harriet Dyer comme Alice Kass, sœur de Cecilia; Aldis Hodge en tant que James Lanier, le policier qui essaie d’aider la star, et Storm Reid en tant que Sydney, la fille de l’officier et qui soutient également le protagoniste.

.