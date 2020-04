‘The Invisible Man’ apparaît sur 4K UHD, Blu-ray et DVD en mai avec des scènes et des commentaires supprimés

L’homme invisible (lire notre critique), qui a été rapidement mise à disposition en tant qu’offre VOD premium après la fermeture nationale des cinémas, apparaîtra sur Digital 12 mai et sur 4K UHD, Blu-ray et DVD sur 26 mai de Universal Pictures Home Entertainment.

Du réalisateur Leigh Whannell (Saw, Insidious, Upgrade), ce thriller psychologique modernise le monstre classique de métamorphose d’Universal dans le contexte d’une femme autonome face à son bourreau.

“L’Homme Invisible suit un conte moderne d’obsession inspiré par le personnage monstre classique d’Universal. Cecilia Kass (Elisabeth Moss) commence lentement à reconstruire sa vie après la mort de son ex-petit ami violent (Oliver Jackson-Cohen). Mais peu de temps après, elle commence à se demander s’il est vraiment parti. »

En plus du long métrage, The Invisible Man offre jusqu’à vingt minutes de contenu bonus exclusif, y compris une chance de mieux se familiariser avec la principale actrice du film: Elisabeth Moss, un long métrage avec l’écrivain / réalisateur et des scènes supprimées.

Fonctionnalités bonus sur Blu-ray, 4K Ultra HD et DVD:

SCÈNES SUPPRIMÉES

MOSS MANIFESTED – Elisabeth Moss décrit les défis physiques et émotionnels auxquels elle a dû faire face en incarnant Cecilia, une femme dont la vérité est constamment remise en question par son entourage.

VOYAGE DU RÉALISATEUR AVEC LEIGH WHANNELL – Le directeur Leigh Whannell agit comme guide touristique à travers la photographie principale, du jour 1 au jour 40.

LES JOUEURS – Les cinéastes et les acteurs fournissent une analyse approfondie de chaque personnage et de la façon dont ils interagissent avec la terreur invisible de The Invisible Man.

LA TERREUR INTEMPORELLE – Un aperçu des coulisses de la façon dont le scénariste / réalisateur Leigh Whannell a réimaginé ce personnage emblématique à travers la lentille de la technologie moderne et des thèmes socialement liés.

COMMENTAIRE AVEC LE RÉDACTEUR / RÉALISATEUR LEIGH WHANNELL

