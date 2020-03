‘The Invisible Man’ est un énorme succès pour Universal Pictures, ce qui signifie plus de films de monstres!

Le remake de The Mummy d’Universal Pictures en 2017 était censé lancer un nouvel «univers sombre» autour de Tom Cruise et de son rôle inédit de Van Helsing. Le film n’était pas exactement un énorme buste, gérant 400 millions de dollars dans le monde avec un budget annoncé de 125 millions de dollars. Mais les chiffres peuvent être trompeurs, et une grande partie de cela est venu de l’étranger, ce qui n’est pas réconfortant étant donné qu’il a à peine franchi 80 millions de dollars ici aux États-Unis. Universal a mis les pauses dans l’univers sombre, mais au lieu de simplement débrancher, a décidé de retravailler leur stratégie et de mettre la «franchise» en place pour réussir. Bloody Disgusting a célébré cette décision avec force.

Le premier de leurs efforts en solo est le Leigh Whannell (Upgrade) écrit et réalisé L’homme invisible (lire notre critique), une version moderne du célèbre monstre universel dans lequel Elisabeth Moss joue une femme hantée par son ex-petit ami violent.

Blumhouse est à l’origine de cette nouvelle version, ce qui signifie un budget déclaré modeste de 7 M $ à 10 M $, loin des 125 M $ montés en ballon de The Mummy. Avec cela, The Invisible Man n’avait besoin que de donner ou de prendre 30 millions de dollars de ventes de billets pour apparaître comme un succès. Bien qu’il ait fallu toute la vie de The Mummy pour à peine récupérer, The Invisible Man est déjà un succès après avoir récolté 49 millions de dollars dans le monde lors de son premier week-end de sortie (29 M $ US et 20 M $ à l’international). Le film traversera finalement 100 millions de dollars, le ciel étant la limite.

C’est une affaire énorme car, alors que The Mummy a été mis en place pour l’échec, The Invisible Man a été mis en place pour le succès. Il n’y a pas de monde dans lequel Universal n’a pas simplement jeté les clés sur Blumhouse et leur a permis de déverrouiller le monstre universel de leur choix. Au lieu d’obtenir un grand film, il est plus que probable que nous aurons plusieurs versions plus petites de personnages classiques de Wolfman à Dracula. Qui sait quelle est la prochaine étape pour Blumhouse, mais avec un contrat de deux photos verrouillé et chargé pour Whannell, espérons qu’il continuera à en faire partie.

Quel monstre universel aimeriez-vous voir ensuite sur grand écran?

L’équipage de Boo discute de la tension et de l’effroi avec le maître scénariste d’horreur, le réalisateur et l’acteur Leigh Whannell! @LWhannell @BDisgusting #horror #TheInvisibleMan Écoutez sur les liens @ApplePodcasts @Spotify Episode ici: https://t.co/MF7OBfGWaz pic.twitter.com/7gM7cVQxMl

– The Boo Crew (@talesfromtheboo) 29 février 2020