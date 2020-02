“The Invisible Man” pourrait être le blockbuster d’hiver que nous ne verrons pas venir

De nos jours, la série Fast and Furious est ce que le studio a de plus proche d’une histoire tentaculaire et interconnectée. Pourtant, bien avant l’univers cinématographique Marvel, Universal a créé son propre univers partagé. Des années 1920 aux années 1950, Universal était synonyme de films de monstres.

Dracula, le monstre de Frankenstein, l’homme au loup, la momie et d’autres étaient partout sur les écrans de cinéma. Et ces personnages se croisaient souvent dans les films les uns des autres de manière intéressante. Avec la sortie prochaine de The Invisible Man, Universal pourrait essayer – encore une fois – de faire revivre leurs monstres classiques.

Elisabeth Moss aux Screen Actors Guild Awards | Rich Fury / .

Une nouvelle version de «The Invisible Man» arrive bientôt en salles

Réalisé par Leigh Whannell, le nouveau film met en vedette Elizabeth Moss dans le rôle de Cecilia Kass, qui échappe à une relation abusive avec le scientifique Adrian Griffin (Oliver Jackson-Cohen). Mais quand son ex meurt dans un suicide apparent, Cecilia se retrouve tourmentée d’une manière entièrement différente. Croyant qu’Adrian la poursuit toujours, Cecilia doit prouver qu’il est toujours en vie malgré le fait que personne ne puisse le voir.

Dire que The Invisible Man réinterprète le H.G. Wells est un euphémisme. Le nouveau film met le concept central dans un contexte moderne. Mais plus intéressant, cela soulève une variété d’autres questions. Des thèmes comme la violence domestique, le trouble de stress post-traumatique et la paranoïa sont désormais au premier plan comme jamais auparavant. Et en mettant l’accent sur une femme, cela semble particulièrement opportun compte tenu des récents événements sociaux et politiques.

Le scénariste / réalisateur Leigh Whannell a un solide bilan d’horreur

De plus, l’implication de Whannell est de bon augure pour The Invisible Man. L’acteur / écrivain / réalisateur est probablement encore mieux connu pour avoir écrit et joué dans Saw en 2004. Ce film, bien sûr, a lancé une longue franchise, dont les deux premières suites dont Whannell a lui-même écrit.

De même, Whannell a retravaillé avec le réalisateur de Saw James Wan sur Insidious. Whannell a écrit et est apparu dans les quatre entrées de cette série, et Insidious: Chapter 3 de 2015 a même servi de ses débuts de réalisateur. La franchise Insidious a également amené Whannell à Blumhouse Pictures, la société derrière The Invisible Man.

Si Blumhouse vous semble familier aux fans d’horreur, il devrait certainement le faire. La maison de production est à l’origine de certaines des franchises d’horreur les plus parlées de la dernière décennie, notamment Paranormal Activity, The Purge et Happy Death Day. Blumhouse offre également aux cinéastes une grande liberté de création en échange d’un petit budget.

“The Invisible Man” pourrait enfin lancer “Dark Universe” d’Universal

Cette approche plus économique du cinéma a incroyablement bien fonctionné par le passé pour Blumhouse. Sans le fardeau d’un budget excessif, les films sont en mesure de réaliser un profit beaucoup plus rapidement. En particulier, cette mentalité de moins est plus correspond parfaitement à l’horreur.

Universal a déjà essayé de faire revivre ses monstres classiques de la manière opposée. Dracula Untold de 2014 a jeté un regard plus réaliste sur le personnage principal, mais son budget de production de 70 millions de dollars et ses performances au box-office tièdes ont anéanti tout espoir.

Puis Universal a essayé à nouveau, dépensant 125 millions de dollars pour la momie critiquée. Même avec Tom Cruise, le public a transmis le «Dark Universe» proposé. Toute une gamme de films – y compris The Invisible Man avec Johnny Depp – a disparu. Et Universal est retourné à la planche à dessin.

L’Homme invisible de Blumhouse pourrait être le nouveau départ dont les monstres universels ont besoin. D’une part, le studio prend ces personnages emblématiques un à un et les rend vraiment effrayants. Plutôt que de tailler des chaussures dans un univers partagé, il s’agit de construire pièce par pièce. Le public verra-t-il les personnages de Whannell croiser ceux de Dracula et de Wolf Man? Peut-être. Mais pour le moment, espérons que le public verra The Invisible Man.

The Invisible Man sortira en salles le 28 février 2020.