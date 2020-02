The Invisible Man Review – / Film

Est-ce le premier vrai film d’horreur de l’ère #MeToo? Leigh Whannell‘S nerveux cliquetis L’homme invisible ne ressemble presque pas à la photo universelle de 1933 mettant en vedette Claude Rains, et ne prend pas grand-chose du roman original de H.G. Wells du même nom. La seule chose que la mise à jour moderne de Whannell a en commun avec ces titres est qu’elle implique un homme dangereux et invisible. Mais avec cette configuration de base, Whannell a conçu un conte étonnamment opportun d’une femme maltraitée et terrifiée qui se bat comme un enfer pour convaincre tout le monde autour d’elle qu’elle dit la vérité.

Il semble impossible de séparer Invisible Man de Whannell de l’ère #MeToo, mais l’écrivain-réalisateur ne fait pas la comparaison sur le vif. Il n’y a pas de moments de discours; pas de scènes qui soulignent ce message. Au lieu de cela, The Invisible Man utilise le thème central d’une femme – Cecilia Kass, jouée par Elisabeth Moss – se battre pour échapper à une situation de violence et trouver très peu de gens de son côté. Même les personnes qui, selon vous, seraient là pour elle – sa sœur Alice (Harriet Dyer), et son ami de toujours James (Aldis Hodge) – Avoir du mal à avaler l’histoire que Cecilia tourne.

Pour être juste, son histoire n’est pas exactement crédible. Après avoir fui tard dans la nuit de son copain scientifique abusif et obscurément riche, Adrian (Oliver Jackson-Cohen), Cecilia essaie de rester couchée, craignant même de quitter la maison de James, où elle reste avec James et sa fille Sydney (Storm Reid). Tout change quand Cecilia apprend qu’Adrian est mort, apparemment par suicide. La mort d’Adrian libère en quelque sorte – mais le soulagement est de courte durée. Parce que des choses étranges commencent à se produire, et une force invisible tourmente Cecilia et fait de sa vie un enfer vivant.

Est-ce le fantôme d’Adrian? Non, dit Cecilia. Elle pense qu’Adrian a simulé sa mort et a utilisé son savoir-faire scientifique pour se rendre invisible. Cela pourrait sembler être un défaut mineur de The Invisible Man dans la façon dont Cecilia saute agilement à cette conclusion. Le tout premier signe que quelque chose d’inexplicable se produit et Cecilia dit à tout le monde qu’elle sait qu’Adrian s’est rendu invisible. C’est une accusation extravagante – mais c’est aussi 100% correct. Et cela joue directement dans le récit que Whannell construit ici – l’histoire d’une femme qui veut juste que les gens croient au danger très réel dans lequel elle se trouve. Plus facile à dire qu’à faire.

Moss est une centrale électrique ici, et cela ne devrait pas surprendre à ce stade. L’interprète s’est taillé une petite niche pour jouer des femmes en enfer, et Invisible Man ne fait pas exception. Moss donne une autre performance sans peur – la sienne est un rôle brut, exposé, physique et finalement féroce, et il est souvent étonnant de regarder l’énergie maniaque dans ses yeux alors qu’elle attaque une scène.

Moss est prête pour tout scénario intense que Whannell lui propose ici, et ne vous y trompez pas – The Invisible Man est extrêmement intense. C’est un signe certain du talent de Whannell que The Invisible Man se sent si différent de son précédent effort de mise en scène, Upgrade. C’était un thriller de science-fiction brutal et bourré d’action, tandis que le rythme de Invisible Man est plus délibérément, plus long. Whannell se rend compte de la tension qu’il peut générer à partir de longues scènes difficiles où Moss se promène dans une pièce apparemment vide.

Parce que nous savons tous qu’elle n’est probablement pas seule – il y a quelqu’un qui se cache, invisible, prêt à bondir. Whannell ne recourt jamais à des sauts effrayants dans ces moments, mais permet plutôt aux scènes de se construire, de se construire et de se construire au point où c’est presque insupportable. Ces scènes sont aidées par une conception sonore tueur qui mélange de longues périodes de silence cicatriciel avec des bruits inexpliqués juste hors cadre, avec une partition effrayante via Benjamin Wallfisch. L’idée d’Elisabeth Moss traquant un grenier sombre avec une lampe de poche peut ne pas sembler particulièrement effrayante, mais croyez-moi – entre les mains de Whannell, elle l’est.

Au-delà des moments d’horreur plus traditionnels comme le repos, quelque chose d’encore plus effrayant: le désespoir. Alors que la situation s’aggrave et que l’ennemi invisible de Cecilia fait croire à son entourage qu’elle pourrait être folle, un air désespéré s’installe, associé au sentiment que Cecilia est damnée et condamnée, quoi qu’elle fasse. Elle est manipulée et éclairée à chaque tour, et je me suis parfois souvenu de Candyman, le refroidisseur de Bernard Rose dans lequel une femme a le plus sacrément de temps à convaincre tout le monde autour d’elle qu’une légende urbaine est très vivante.

Plutôt que d’essayer de recréer les charmes gothiques et old school de l’homme invisible d’origine, ou pire – a créé un film d’action mûr pour l’univers sombre maintenant échoué – l’homme invisible de Whannell se fraye un chemin, et amène ce scénario classique dans le réel monde. Certains des meilleurs films d’horreur sont ceux qui prennent des scénarios d’un autre monde et les greffent sur des événements actuels – pensez à They Live et à sa réaction à Reaganomics; La réflexion tacite de Night of the Living Dead sur le racisme en Amérique; ou le remake de The Fly par David Cronenberg et sa relation avec l’épidémie de SIDA. Les situations du monde réel contre le surnaturel rendent ces films d’autant plus efficaces et effrayants. The Invisible Man comprend ce genre de pensée et court avec – directement dans un monde très moderne de dieux et de monstres.

/ Classement du film: 8,5 sur 10

