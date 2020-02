“The Invisible Man” s’apprête à faire sortir “Sonic” de la première place au box-office

Le genre du film d’horreur obtient une victoire bien méritée.



Après plusieurs échecs au box-office pour le genre de film d’horreur (Dr. Sleep, The Grudge, The Turning, Black Christmas par exemple), les films d’horreur sont de retour. Deadline rapporte que The Invisible Man d’Elizabeth Moss a récolté 26 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture dans 3 610 emplacements en Amérique du Nord. Blumhouse peut décrocher une autre victoire dans son cahier de films d’horreur. La société de production est responsable de Get Out, du nouveau Halloween, The Purge, Insidious, Paranormal Activity, et bien d’autres. The Invisible Man est un remake du film du même nom de 1933. Le budget du film n’était que de 7 millions de dollars, ce qui signifie que le studio a déjà des bénéfices. Ce remake suit Moss, qui est hanté par un ex-petit ami que tout le monde suppose mort.

Sonic the Hedgehog, qui était en première position depuis deux semaines, terminera deuxième de The Invisible Man avec environ 15 millions de dollars ce week-end. Call of the Wild, avec Harrison Ford, cherche à verrouiller la troisième place avec 13 millions de dollars. Les Bad Boys For Life de Sony, qui a fait ses débuts le mois dernier, devraient atteindre les 400 millions de dollars ce week-end. Un quatrième film est actuellement en préparation. Will Smith et Martin Lawrence ont livré le meilleur film de la franchise et ont l’air rajeuni pour un quatrième tour.

