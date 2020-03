‘The Invisible Man’ sera disponible sur demande pendant la sortie en salles

Dans un mouvement sans précédent d’Universal, The Invisible Man et d’autres films seront mis à disposition sur demande pendant leurs tournées en salles en raison de l’épidémie de coronavirus.

Le coronavirus en a affecté de nombreuses façons inattendues. Plusieurs films sont repoussés pendant des mois, voire des années, en raison de l’épidémie. Plusieurs productions ont été suspendues et de nombreuses célébrités contractent le virus. Maintenant, cependant, le coronavirus affecte l’industrie d’une autre manière sans précédent.

Depuis un certain temps, la question se pose de savoir combien de temps un film doit rester dans les salles avant d’être disponible à la demande ou sur d’autres plateformes de streaming. De manière générale, il y a quelques mois entre un film qui entre en salles de cinéma entre le moment où un film sort en salles et celui où il est mis à la disposition des particuliers et / ou des téléchargements numériques. Maintenant, cependant, Universal rompt cette tradition avec des films comme The Invisible Man dû en grande partie au coronavirus

Plus tôt dans la journée, Universal a annoncé qu’il ferait plusieurs de ses films de théâtre actuels ainsi que plusieurs films à venir disponibles sur demande, dont leur dernier tube The Invisible Man. La décision intervient alors que les cinémas du monde entier ferment leurs portes en raison du coronavirus et espère offrir aux téléspectateurs plus d’options pour voir leurs films. Les films devraient commencer à être disponibles sur demande dès vendredi de cette semaine.

Que pensez-vous tous de ce nouveau mouvement? Allez-vous regarder The Invisible Man à la maison? Est-ce que cela continuera après la disparition du coronavirus? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de The Invisible Man:

Ce que vous ne voyez pas peut vous blesser.

“La gagnante des Emmy Elisabeth Moss (Nous,” The Handmaid’s Tale “de Hulu) joue dans un conte obsessionnel moderne et terrifiant inspiré du personnage classique de monstre d’Universal.

«Piégée dans une relation violente et contrôlante avec une scientifique riche et brillante, Cecilia Kass (Moss) s’échappe au milieu de la nuit et disparaît dans la clandestinité, aidée par sa sœur (Harriet Dyer), leur ami d’enfance (Aldis Hodge) et son adolescent fille (Storm Reid).

“Mais lorsque l’ex-agresseur de Cecilia (Oliver Jackson-Cohen) se suicide et lui laisse une partie généreuse de sa vaste fortune, Cecilia soupçonne que sa mort était un canular. Alors qu’une série de coïncidences étranges devient mortelle, menaçant la vie de ceux qu’elle aime, la santé mentale de Cecilia commence à s’effilocher alors qu’elle tente désespérément de prouver qu’elle est pourchassée par quelqu’un que personne ne peut voir.

Écrit et réalisé par Leigh Whannell, The Invisible Man met en vedette Elisabeth Moss, Aldis Hodge, Storm Reid, Harriet Dyer, Oliver Jackson-Cohen. Leigh Whannell coproduira également le film aux côtés de Jason Blum, qui produit le redémarrage sous sa bannière Blumhouse Productions.

The Invisible Man joue maintenant partout.

Source: The Hollywood Reporter