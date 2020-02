“The Invisible Man” Super Bowl Spot: maintenant vous le voyez, maintenant vous ne le faites pas

L’homme invisible est de retour dans les salles, mais pas dans le cadre du redémarrage raté de Dark Universe des monstres classiques du film Univesral Pictures qui a commencé avec The Mummy. Au lieu de cela, nous avons un thriller convaincant où Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale) tente d’échapper à un mariage abusif, mais seulement pour être terrorisé par ce qui semble être son mari (Oliver Jackson-Cohen), qui a simulé sa mort et s’est en quelque sorte rendu invisible. Regardez le spot du Super Bowl de The Invisible Man ci-dessous pour en savoir plus.

Le Super Bowl de The Invisible Man

Cet endroit révèle en fait un extrait de nouvelles images qui semblent révéler exactement comment l’ex d’Elisabeth Moss s’est rendu invisible. Quand elle jette un seau de peinture sur lui, il semble y avoir une sorte de motif polygonal qui pourrait être une sorte de combinaison technologique qui le fait apparaître invisible. Reste à voir exactement ce qu’il fait qui lui permettrait de posséder un tel objet. Mais ça n’a pas vraiment d’importance, parce que ça a fière allure, et le réalisateur Leigh Whannell sait clairement comment faire revivre un classique.

Ce que vous ne voyez pas peut vous blesser. La gagnante des Emmy Elisabeth Moss (Us, Hulu’s The Handmaid’s Tale) joue dans un conte obsessionnel moderne et terrifiant inspiré par le personnage classique de Monster.

Piégée dans une relation violente et contrôlante avec une scientifique riche et brillante, Cecilia Kass (Moss) s’échappe au milieu de la nuit et disparaît dans la clandestinité, aidée par sa sœur (Harriet Dyer, The InBetween de NBC), leur amie d’enfance (Aldis Hodge, Straight Outta Compton) et sa fille adolescente (Storm Reid, Euphoria de HBO).

Mais lorsque l’ex-agresseur de Cecilia (Oliver Jackson-Cohen, The Haunting of Hill House de Netflix) se suicide et lui laisse une partie généreuse de sa vaste fortune, Cecilia soupçonne que sa mort était un canular. Alors qu’une série de coïncidences étranges devient mortelle, menaçant la vie de ceux qu’elle aime, la santé mentale de Cecilia commence à s’effilocher alors qu’elle tente désespérément de prouver qu’elle est pourchassée par quelqu’un que personne ne peut voir.

The Invisible Man se faufile dans les théâtres sur 28 février 2020.

