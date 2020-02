The Jason Momoa Super Bowl Commercial, Ford v Ferrari Sound Mixing / Editing & More / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants, ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, écoutez les monteurs sonores expliquer comment ils ont donné vie aux moteurs rugissants et plus encore dans le prix du meilleur film Ford contre Ferrari. De plus, regardez comme Jason Momoa révèle son vrai moi dans une publicité du Super Bowl pour Rocket Mortgage, et regardez Saturday Night Live tacle Frozen II et certaines choses qui n’ont tout simplement pas de sens.

Tout d’abord, le monteur sonore superviseur Don Sylvester et le mixeur sonore David Giammarco parlent du processus de donner à Ford v Ferrari les sons impressionnants que vous entendez pulser dans votre oreille, gagnant les nominations au film pour le meilleur montage sonore et le meilleur mixage sonore. Pour Vanity Fair, deux décomposent la superposition du dialogue, de la musique et des effets et comment ils donnent vie au film.

Ensuite, parmi les diverses publicités du Super Bowl étoilées hier soir, dont beaucoup nous avons déjà souligné, Jason Momoa a joué dans une publicité pour Rocket Mortgage. Cependant, ce n’était pas votre utilisation typique d’un visage célèbre, car celui-ci a absolument ruiné l’étoile Aquaman pour quiconque l’a peut-être jamais trouvé attrayant.

Enfin, Saturday Night Live a abordé Frozen 2 en soulignant tous les détails de l’intrigue qui n’ont pas beaucoup de sens ou qui sont un peu problématiques. Par exemple, que fait un homme noir dans la Norvège rurale en 1840, à part ajouter de la diversité au film pour la diversité? De plus, pourquoi l’instabilité mentale de Kristoff est-elle jugée mignonne? Il y a beaucoup de questions qui nécessitent des réponses.

