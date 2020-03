‘The King: Eternal Monarch’ Saison 1: Netflix K-Drama, intrigue, distribution et calendrier de sortie des épisodes

La nouvelle série très attendue de K-Drama The King: Eternal Monarch arrivera sur Netflix en avril. Nous avons tout ce que vous devez savoir sur le K-Drama, y ​​compris l’intrigue, le casting, la bande-annonce, la date de sortie de Netflix et le calendrier de sortie de l’épisode.

The King: Eternal Monarch est une prochaine série Netflix Original K-Drama du scénariste Kim Eun Sook. La série sera dirigée par Baek Sang-Hoon, qui avait auparavant réalisé des séries telles que Descendants of the Sun et Secret.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour The King: Eternal Monarch?

Le premier épisode de The King: Eternal Monarch sera disponible en streaming sur Netflix sur Samedi 18 avril 2020.

Les épisodes seront disponibles deux fois par semaine, arrivant le Samedi et dimanche.

Il y aura un total de 16 épisodes de The King: Eternal Monarch.

Calendrier de sortie hebdomadaire des épisodes

The King: Eternal Monarch fera ses débuts sur SBS le 17 avril 2020. Le tableau suivant est le calendrier de sortie des épisodes pour SBS et Netflix:

ÉpisodeSBS Broadcast DateNetflix Date de sortie117 / 04/202018/04/2020218/04/202019/04/2020324/04/202025/04/2020425/04/202026/04/2020501/05/202002/05/2020602/05/202003 / 05/2020708/05/202009/05/2020809/05/202010/05/2020915/05/202016/05/20201016/05/202017/05/20201122/05/202023/05/20201223/05/202024/05 / 20201329/05/202030/05/20201430/05/202031/05/20201505/06/202006/06/20201606/06/202007/06/2020

Quel est l’intrigue de The King: Eternal Monarch?

Situé dans deux univers de parrel, le premier ressemble beaucoup à la Corée telle que nous la connaissons aujourd’hui. Dans l’univers opposé, le pays de la Corée est un empire, dirigé par un monarque unique mais aimable. Lorsque les forces du mal commencent à comploter et que la porte entre les deux mondes est ouverte, l’empereur coréen fait appel à un détective du monde opposé pour aider à sauver leurs mondes.

Qui sont les acteurs de The King: Eternal Monarch?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour jouer dans The King: Eternal Monarch:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? Empereur Yi GonLee Min HoLa légende de la mer bleue | La foi | City HunterJung Tae Eul / LunaKim Go EunGoblin | Canola | Votre SongJo Eun Sup / Jo YoungWoo Do HwanMy Pays: The New Age | Mad Dog | Save MeKang Shin JaeKim Kyung NamCome et Hug Me | Prison Playbook | DéfendeurGoo Seo RyungJung Eun ChaeL’hôte | La grande bataille | Le KingYi RimLee Jung JinLe K2 | Plus que les mots peuvent dire | Coureur

L’actrice sud-coréenne Kim Go Eun revient à un rôle principal dans une série télévisée, quatre ans après sa performance vedette dans Goblin.

Le roi monarque éternel sera-t-il un K-Drama record?

Il va falloir quelque chose de spécial pour une nouvelle série K-Drama pour percuter les drames coréens les mieux notés en diffusion publique.

Le roi éternel monarque aura besoin de près de la moitié de tous les téléspectateurs en Corée du Sud pour atteindre le top 50. À l’heure actuelle, la série k-drama aura besoin d’au moins 45%.

Seuls six k-dramas entre 2010 et 2019 ont pu entrer dans le top 50.

C’est un défi de taille de faire des vagues, mais The King: Eternal Monarch a toutes les chances d’être un grand succès.

