The L Word devrait quitter Netflix en mars 2020

Parmi les nombreux grands déménagements prévus pour Netflix en mars 2020, se trouvent les six saisons des premières émissions phares de Showtime, The L Word. Le L Word devrait actuellement quitter Netflix US le 20 mars 2020.

La série reste influente et importante à ce jour. C’est également l’une des rares séries qui a nécessité un tableau complet pour garder une trace de toutes les relations internes.

La série parle d’un groupe d’amis et d’amants proches (qui se trouvent tous être des lesbiennes) vivant à Los Angeles. La série a duré six saisons à partir de 2009 et a été ajoutée pour la première fois à Netflix en 2015.

Comme pour d’autres grandes séries telles que la série espagnole Velvet, Mystery Science Theatre et Happy Valley, la série devrait partir en mars 2020.

Pourquoi The L Word quitte Netflix? Simplement, le contrat de licence qui permettait à Netflix de montrer l’émission a pris fin. Ce qui se passe lorsqu’un contrat de licence est en place, c’est que l’une ou l’autre des parties, dans ce cas, Netflix ou Showtime, parvient à un nouvel arrangement ou s’en va. Nous pensons que cette dernière aura lieu dans ce cas.

Cela signifie-t-il que The L Word: Generation Q ne sera pas sur Netflix?

The L Word a reçu une série de suites qui a été diffusée sur Showtime l’année dernière et a récemment été renouvelée pour une deuxième saison sur le réseau. Cependant, il est peu probable que cette émission se rende sur Netflix. Showtime n’a récemment diffusé aucune de ses émissions sur Netflix, optant plutôt pour ses propres services de streaming. La seule émission recevant des mises à jour sur Netflix US de Showtime (bien que techniquement c’est via Warner Brothers) est Shameless.

Est-ce que The L Word quittera Netflix dans d’autres régions?

C’est un peu une question piège étant donné que The L Word n’est actuellement disponible que sur Netflix aux États-Unis.

Ce que nous pouvons exclure presque définitivement, cependant, c’est qu’il est hautement improbable que The L Word se fraye un chemin dans une autre région de streaming Netflix. C’est à cause de la préférence de Netflix pour les émissions plus récentes et bien sûr, c’est sa propre programmation originale.

