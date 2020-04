‘The Last Dance’ devrait sortir sur Netflix US en juillet 2020

The Last Dance est le plus grand succès documentaire d’ESPN de son histoire et fera bientôt son chemin vers Netflix aux États-Unis. Selon une source, The Last Dance devrait sortir sur Netflix aux États-Unis le 19 juillet 2020.

Au cas où vous auriez eu votre fin sous un rocher au cours des derniers jours, The Last Dance est l’énorme nouvelle série documentaire limitée sur Michael Jordan et la montée des Chicago Bulls au cours des années 1990. Il offre un accès sans précédent et a déjà marqué ESPN avec des cotes énormes avec la sortie des épisodes 1 et 2 le 19 avril 2020.

La série est coproduite par Netflix qui publie actuellement de nouveaux épisodes le lendemain de leur diffusion sur ESPN dans toutes les régions en dehors des États-Unis. Cela ressemble à la façon dont il libère des gens comme Better Call Saul. Vous pouvez trouver un calendrier de sortie complet pour Netflix à l’international dans notre aperçu ici.

Quand la dernière danse sera-t-elle sur Netflix aux États-Unis?

ESPN publie deux nouveaux épisodes chaque week-end jusqu’au 17 mai 2020. Vous devrez ensuite attendre deux mois baisse sur Netflix le 19 juillet 2020.

La date de sortie provient de Rich Greenfield de LightShed Solutions. Rich est un analyste des médias qui garde un œil attentif sur toutes les choses en streaming. Il nous a aidés dans le passé avec le fait que Netflix possédait toujours des droits de deuxième fenêtre sur le contenu Disney.

Nous savons depuis un certain temps que Netflix US finira par obtenir The Last Dance, mais nous n’avions pas entendu de date jusqu’à présent.

Grand nombre sur @espn – mais imaginez maintenant à quel point #LastDance sera plus grand sur @netflix le 19 juillet lorsque la série entière sera bingeable, sans publicité aux États-Unis https://t.co/kJDaB7YJZE – Rich Greenfield, LightShed (@RichLightShed) 20 avril 2020

#LastDance #MichaelJordan Le 19 avril ça commence (sur @ESPN) Le 19 juillet, tout est sans publicité sur @Netflix pour toujours (+ en dehors des États-Unis, cela commence sur Netflix le 20 avril) https://t.co/R0vYOBPUeM – Rich Greenfield, LightShed (@RichLightShed) 1 avril 2020

Bien sûr, une mise en garde rapide que les dates de sortie sont susceptibles de changer et nous n’avons encore rien entendu d’officiel de Netflix. En fait, nous ne nous attendons pas à le faire avant la fin de l’émission sur ESPN.

Nous avons contacté Netflix pour clarifier la date de sortie et nous vous informerons si nous entendons quelque chose d’officiel.

Avez-vous hâte que The Last Dance apparaisse sur Netflix US? Faites le nous savoir dans les commentaires.