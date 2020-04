“The last dance” en avant-première ce week-end

Mexico,- Un jour comme celui-ci, mais il y a 17 ans, le meilleur basketteur de l’histoire de la National Basketball Association (NBA) avec le maillot des Washington Wizards a pris sa retraite. Il était imminent que l’hommage viendrait, la clameur était populaire et la pétition unanime, et étant donné les conditions d’isolement familial qui sont actuellement vécues, la scène est idéale, la mise en scène a été avancée et dimanche elle atteindra les écrans “The Last” Danse ».

En fait, le meilleur basketteur du moment où je le demande, Lebron James, via un Instagram en direct j’en profite pour l’exiger, vos souhaits seront des ordres “King” James, et parce que vous, et tous les amateurs de sport le demandez … Votre “Majesté” est là, depuis ce week-end la nostalgie envahit tout téléviseur ou appareil, pour assister, revivre et apprécier la vie et l’oeuvre de Michael Jordan.

🏀 “ The Last Dance ”, la série documentaire de Michael Jordan dans sa dernière saison avec les Chicago Bulls, sortira le 20 avril. Si vous ne pouvez plus attendre de le voir, ces titres de basket-ball vous aideront à: Q Ball

Débutant

Oiseau volant haut

Jeu d’honneur – Netflix Amérique latine (@NetflixLAT) 16 avril 2020

La série documentaire “The Last Dance” sera dirigée par Jason Hehir (“The Fab Five”, “The ’85 Bears”, “Andre the Giant”) et raconte l’histoire de l’une des équipes les plus réussies et les plus emblématiques du sport, Michael Jordan et les Chicago Bulls des années 90.

Des images de la saison 1997-1998 jamais vues auparavant seront appréciées, l’organisation de Chicago cherchant son sixième championnat en huit ans.

Le documentaire en avant-première dimanche sur ESPN

À l’automne 1997, Michael Jordan, le propriétaire des Bulls Jerry Reinsdorf et Phil Jackson ont accepté de lui donner accès à une équipe de caméras NBA Entertainment tout au long de la saison. Le résultat à l’écran reflétera les exploits d’un joueur emblématique et d’une équipe dédiée.

La série se déroule au cours de la saison 1997-1998 compliquée, les téléspectateurs seront transportés depuis l’enfance de Jordan, le contexte des Bulls avant son arrivée et la façon dont l’équipe a été constituée après avoir été sélectionnée lors du repêchage de 1984.

À partir de lundi sur Netflix

Les amateurs de sports de rafale pourront également assister à un cadre rare, vous emmenant dans l’intimité du championnat de 1998, ainsi que les profils complets du quintette des Bulls, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Horace Grant, Steve Kerr et entraîneur. Phil Jackson.

Michael Jordan vole à nouveau. Le 20 avril, «The Last Dance» arrive sur Netflix, la série sur sa vie, sa carrière et les meilleures années de la NBA. pic.twitter.com/mg5j33J4ux – Netflix Amérique latine (@NetflixLAT) 31 mars 2020

Le documentaire a été produit par Mandalay Sports Media, en association avec NBA Entertainment et Jump 23, et peut être vu à partir de dimanche prochain sur ESPN uniquement aux États-Unis, et à partir de lundi sur la plate-forme Netflix pour toute l’Amérique latine.

