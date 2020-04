‘The Last Kingdom’ Saison 4: Bande-annonce et tout ce que nous savons jusqu’à présent

The Last Kingdom est lentement devenu un spectacle géant sur Netflix. La saison 4 de The Last Kingdom a finalement été annoncée sur Netflix en avril 2020. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la série, y compris où elle est en production, qui joue dans la saison 4 et ce à quoi nous pouvons nous attendre.

The Last Kingdom est une série Netflix originale basée sur The Saxon Stories de l’auteur Bernard Cornwell. À l’origine, la série était produite par BBC America et coproduite par Netflix.

À partir de la troisième saison, Netflix avait entièrement repris la production et elle est devenue un Netflix Original complet et le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.

Pris de sa maison ancestrale après la trahison de son oncle, le jeune Osbert est élevé par les Danois. Rebaptisé Uhtred, il est élevé comme un fils par Earl Ragnar.

Lorsque le capitaine de navire banni de Ragnar revient pour se venger de Ragnar, il blâme Uhtred. N’ayant d’autre choix que de fuir, lui et son amant Brida se retirent dans le royaume du Wessex. Obligé de servir le roi Alfred, Uhtred se voit confier la tâche d’entraîner les armées d’Alfred à combattre les Danois envahisseurs. Uhtred rêve de pouvoir retourner dans sa maison ancestrale et récupérer son droit d’aînesse.

Quelle est la date de sortie de la saison 4 de The Last Kingdom?

Enfin, Netflix a finalement annoncé que la saison 4 de The Last Kingdom serait diffusée sur Netflix à partir de Dimanche 26 avril 2020.

Protégez les murs, Arselings! Préparez-vous au combat alors que la saison 4 de The Last Kingdom arrive à NETFLIX le dimanche 26 avril ⚔️ #TheLastKingdom # Season4 pic.twitter.com/6P6axGz9p0

– Le dernier royaume (@TheLastKingdom) 19 mars 2020

The Last Kingdom Saison 4 Bande-annonce

Le 12 avril 2020, Netflix a publié le premier aperçu de la saison 4 avec une bande-annonce énorme et prometteuse. Malheureusement, la bande-annonce n’a été téléchargée que sur Twitter jusqu’à présent et nous inclurons une bande-annonce YouTube si nous la recevons.

La nouvelle bande-annonce promet des séquences de combat pleines d’action et, à notre avis, il semble que le budget ait été considérablement augmenté pour cette saison.

Vos cris ont été entendus, Arselings! La bande-annonce de la saison 4 est ici. Juste un petit avant-goût de ce qui va arriver. #TheLastKingdom pic.twitter.com/d2Kc86brQB

– The Last Kingdom (@TheLastKingdom) 12 avril 2020

Récapitulatif de la saison 3 de Last Kingdom

Uhtred a été contraint de fuir le Wessex après avoir tué accidentellement un saint homme en présence du roi Alfred. Fuyant vers le nord, Uhtred a retrouvé son frère adoptif Ragnar. Les Danois s’unissaient pour diriger une force d’invasion vers le sud pour conquérir davantage les zones de Mercie et donc du Wessex.

Le neveu du roi Aethelwold a passé toute la saison à comploter pour prendre la couronne d’Alfred. Cela conduit finalement à la mort de Ragnar quand Aethelwold l’a tué pendant qu’il dormait.

Cela a divisé les forces danoises alors que Brida était distraite en trouvant le tueur de son amant. Uhtred a rejoint Brida à la recherche du tueur de Ragnar et a trouvé un moyen pour l’âme de Ragnar d’atteindre Valhalla alors qu’il mourait sans son épée à la main.

Edward a dirigé les forces de son père dans le premier combat contre les Danois. Menant à une victoire du Wessex contre les forces de Heasten. Après la défaite des forces de Heasten, l’armée danoise est affaiblie et doit attendre l’hiver avant d’attaquer.

Ils renvoient Aethelwold dans le Wessex en tant qu’espion, à qui la vie du traître est épargnée mais perd l’œil pour son crime. Aethelwold continue de comploter alors que la condition d’Alfred empire. Uhtred a pu se réconcilier avec Alfred avant le décès du roi. Apprenant enfin les vrais sentiments d’Alfred pour Uhtred, il fut gracié par le roi à condition de jurer fidélité à son fils Edward. Uhtred apprend finalement que le meurtre d’Aethelwold de Ragnar et du lâche fuit le Wessex pour rejoindre les Danois.

Avec le décès d’Alfred, Edward est couronné roi du Wessex. À l’approche du printemps, l’armée danoise se déplace vers le sud pour commencer son invasion. Aetholwold, ayant convaincu que Sigebriht est un homme de bannière d’Edward, est convaincu qu’il peut inverser le cours de la bataille quand elle arrivera.

Aethelred of Mercia déclare que Mercia ne participera pas à la guerre et tire ses forces. Uhtred convainc le roi Edward d’attaquer la force d’invasion avant qu’ils n’arrivent pour les surprendre. Invoquant ses forces, l’armée du Wessex part à la rencontre des envahisseurs danois.

Attraper les Danois au dépourvu, l’attaque initiale fonctionne à l’avantage du Wessex. Avec des effectifs supérieurs, les Danois commencent bientôt à retenir l’armée du Wessex. Arrivant à temps pour aider Wessex, l’armée mercienne d’Aethelfold (sœur d’Edward et épouse d’Aethelred).

Renversant le cours de la bataille contre les Danois, Sigebriht trahit Aethelwold et rejoint le côté du Wessex. Alors qu’Aethelwold tente de fuir la bataille, il est pris par Brida et Uhtred. En utilisant ce qui reste du sang de Ragnar, Uhtred perce la poche contenant le sang dans le cœur d’Aethwold en s’assurant que l’âme de Ragnar est envoyée à Valhalla.

Qui apparaît dans The Last Kingdom saison 4? Qui a été choisi?

La liste complète des acteurs de retour a été confirmée comme suit:

RôleCast MemberUhtred RagnarssonAlexander DreymonFather BeoccaIan HartAethelredToby RegboBridaEmily CoxKing EdwardTimothy InnesAels withEliza ButterworthFinanMark RowleyAethelflaedMillie BradyCnutMagnus BruunHaestenJeppe Beck LaursenAelfel

Nous pouvons également confirmer deux nouveaux acteurs qui rejoindront les acteurs pour la quatrième saison de The Last Kingdom:

Stefanie Martini jouera le rôle d’Eadith qui est la nouvelle conquête amoureuse d’Aethelred.Jamie Blackley jouera Eardwulf qui est décrit comme le nouvel homme droit d’Aethelred.Ruby Hartley devrait jouer Stiorra qui est la fille d’Uhtred.

Sur la photo (de gauche à droite): Stefanie Martini, Jamie Blackley, Ruby Hartley, Ossian Perret (Grantchester) a été casté dans The Last Kingdom. Leurs rôles ont finalement été confirmés dans un message Twitter par le compte officiel de la série.

Une nouvelle saison fait entrer de nouveaux personnages et acteurs dans le giron. Présentation de Stefanie Martini comme Eadith & Jamie Blackley comme son frère, Eardwulf. Eysteinn Sigurdarson rejoint comme Sigtryggr, Ruby Hartley comme Stiorra, Finn Elliot comme Young Uhtred & Ossian Perret comme Wihtgar. pic.twitter.com/6sA896w3mI

– The Last Kingdom (@TheLastKingdom) 7 avril 2020

Comment les adaptations du livre vont influencer The Last Kingdom saison 4

Auparavant, chaque saison couvrait environ deux livres à partir desquels l’histoire est adaptée. La saison 3 s’est terminée lors des événements de Death of Kings. Il y a quelques points de l’intrigue de Death of Kings qui pourraient être utilisés pour le début de la saison 4. S’ils quittent Death of Kings et choisissent de passer aux événements de The Pagan Lord, un saut dans le temps important devrait avoir lieu.

Après la saison 4, il reste encore trois livres prêts à être adaptés. La série a connu des différences significatives par rapport à celle des livres, donc même si la série doit dépasser l’histoire des livres (saison 6 ou 7), les écrivains seront probablement très bien en poursuivant l’histoire eux-mêmes. Le plus grand facteur est l’âge des personnages dans les romans, car Uhtred est dans son milieu des années 50 dans les événements de The Pagan Lord et The Empty Throne.

À quoi s’attendre de la saison 4 de The Last Kingdom sur Netflix

Le synopsis officiel de la quatrième saison de The Last Kingdom a été fourni par Carnival Films:

«Après la mort d’Alfred, les alliances entre les royaumes se sont rompues. Uhtred pense que le moment est venu de défier son oncle Aelfric, joué par Joseph Millson (Casino Royale, banni), et de reprendre sa maison ancestrale, Bebbanburg. Cependant, le destin évolue dans une direction différente, ce qui conduit Uhtred à réaliser que son destin est lié au rêve d’Alfred d’une terre unie. Cela, et les sentiments d’Uhtred pour Aethelflaed, le ramènent dans la politique qui menace de déclencher la guerre. »

Un retour à Bebbanburg?

Alors que nous spéculions sur l’intrigue de la quatrième saison, le voyage d’Uhtred dans sa maison ancestrale était l’un des fils de l’intrigue que nous avons mentionnés. Le sort d’Uhtred du synopsis ci-dessus continuera de l’éloigner de Bebbanburg et de le ramener au Royaume du Wessex. Après les événements de la dernière saison, Uhtred a créé des ennemis féroces sous la forme de Cnut et Haesten qui viendront chercher à se venger d’Uhtred pour son rôle dans l’embuscade contre les forces danoises.

Un nouveau roi se lève?

Le roi Edward aura du mal dans ses premières années en tant que nouveau roi du Wessex. Avec un héritage tel que celui de son père à suivre, naturellement de nombreux hommes qui étaient autrefois fidèles à Alfred peuvent ne pas être aussi fidèles à leur jeune roi. Edward aura besoin de l’aide d’Uhtred pour unir les terres et créer le rêve d’Alfred d’Angleterre. Aethelflaed co-contrôle le royaume de Mercie, aux côtés de son mari Aethelred mais avec ce dernier complotant pour tuer sa femme, il peut appartenir à Uhtred de la sauver. Qu’est-ce qui finira probablement par que le couple admette enfin ses sentiments l’un pour l’autre?

Si Edward peut détenir le royaume du Wessex et garder ses alliés merciens, alors il a une excellente plate-forme pour poursuivre une conquête qui conduirait à capturer les terres détenues par les Danois tels que Lundene et le royaume d’East Anglia.

Un saut de temps?

Nous nous attendions à voir un saut dans le temps et Instagram d’Eliza Butterworth l’a presque confirmé. L’actrice Ruby Hartley a été choisie pour incarner la fille d’Uhtred, Stiorra. Nous n’avons vu aucune information sur le sort des fils d’Uhtred, Uhtred et Osbert.

Ruby Hartley dans la saison 4 de The Last Kingdom. Extraits d’Instagram d’Eliza Butterworth. pic.twitter.com/8Yd2UALjN7

– Crown_For_A_King (@Crown_ForAKing) 17 septembre 2019

Ruby Hartley fera ses débuts à la télévision dans The Last Kingdom, et le choix de casting est presque parfait. Dans les livres, Uhtred a noté à quel point sa défunte mère Stiorra ressemble, à tel point que cela a même blessé notre Viking préféré de regarder sa propre fille.

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, la ressemblance est étrange!

Où est la production de The Last Kingdom saison 4?

Nous pouvons maintenant confirmer que le tournage de la quatrième saison de The Last Kingdom a pris fin en octobre 2019.

Cela a été confirmé dans un tweet par le compte Twitter officiel de la série:

C’est un tour! Voici un travail bien fait. #TheLastKingdom # Season4 pic.twitter.com/tYawbMMEOS

– The Last Kingdom (@TheLastKingdom) 5 octobre 2019

Le 7 octobre, la distribution a posté une vidéo s’exclamant de son attente pour la quatrième saison à venir.

Plus gros. Plus sanglant. Mieux. La famille #TheLastKingdom s’est retirée du champ de bataille et est entrée dans la suite d’édition! Alors que certains célèbrent, et d’autres pansent leurs blessures, il reste du travail à faire pour mettre #thelastkingdom Saison 4 sur nos écrans. Patience, arselings, patience. pic.twitter.com/veMaCNRzH6

– The Last Kingdom (@TheLastKingdom) 7 octobre 2019

Nous avons eu notre premier aperçu des progrès de The Last Kingdom à la fin de l’été 2019 lorsque Netflix a publié des images pour la quatrième saison de The Last Kingdom.

Au cours de la production, le casting et l’équipe ont téléchargé des photos sur leurs comptes de médias sociaux.

Magnus Bruun qui incarne le Danois, Cnut dans The Last Kingdom s’est certainement amusé dans son rôle. Sa dernière mise à jour avec l’actrice Emily Cox suggère que nous nous attendons à une action plus sanglante avec Cnut et Brida au cœur.

Il y a beaucoup de chaos dans ce spectacle, mais dans les coulisses, tout est amusant et jeux… #TheLastKingdom # season4 #shinyhappypeopleholdinghands pic.twitter.com/vgWFZYlDsz

– Magnus Bruun (@ MagnusBruun5) 25 juin 2019

Nous avons également confirmé certains réalisateurs pour la saison 4 de The Last Kingdom:

Andy Hay est destiné à diriger les épisodes 5 et 6 de la saison 4.David Moore qui a travaillé sur Outlander, Shetland et Jericho devrait diriger les épisodes 7 et 8.

En janvier 2020, nous avons appris que la musique du spectacle avait été enregistrée selon John Lunn. Nous avons également pu découvrir la nouvelle série dans la salle de montage.

Hier, j’ai également terminé d’enregistrer la musique de la série 4. La fantastique @eivormusic a fait ses trucs géniaux habituels et plus encore, et je dois remercier mon merveilleux nouvel assistant Danny Saul qui a apporté de nouveaux sons malades au mix!

– John Lunn (@ jlunn13) 29 janvier 2020

Dans la perspective de la sortie de la saison 4, d’autres photos en coulisses ont été partagées sur le compte Twitter officiel de The Last Kingdom:

Préparation pour la bataille… scènes.

Qui est excité pour la saison 4, de retour cette année? #TheLastKingdom pic.twitter.com/xbrz9aDirz

– The Last Kingdom (@TheLastKingdom) 2 avril 2020

Combien d’épisodes y aura-t-il dans The Last Kingdom saison 4?

Il a été confirmé que la quatrième saison de The Last Kingdom reviendra avec 10 autres épisodes.

Êtes-vous excité pour la quatrième saison de The Last Kingdom? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!