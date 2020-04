‘The Last Kingdom’ Saison 4: voir la toute nouvelle bande-annonce

La toute nouvelle saison de The Last Kingdom ne peut pas arriver assez rapidement. Les fans sont plus que prêts pour une nouvelle saison, et maintenant nous avons enfin une bande-annonce à obséder. Lisez la suite pour obtenir une ventilation du nouveau contenu de la saison 4. Il y a évidemment des spoilers à venir.

La saison 4 de «The Last Kingdom» sortira ce mois-ci

Les fans n’ont plus beaucoup à attendre la saison 4. Elle sortira enfin sur Netflix le dimanche 26 avril. On dirait que nous n’avons pas vu Uhtred (Alexander Dreymon) et tous nos autres personnages préférés depuis longtemps. Heureusement, il y a maintenant une nouvelle bande-annonce pour la saison à venir pour nous tenir partout.

Il y a une nouvelle bande-annonce pour la saison 4

Les médias sociaux officiels rendent compte de la série publiée

juste au-dessus d’une minute

et c’est plus qu’épique. Cela commence par un bon aperçu de Bebbanburg

et Uhtred peut être entendu en disant: «J’ai perdu ma maison. J’ai perdu mon nom. Je ne suis pas

plus Uhtred de Bebbanburg. ” Uhtred raconte cela à Finan (Mark Rowley), son

ami proche.

Pendant que Uhtred parle, nous avons un aperçu du nouveau King Edward (Timothy

Innes). Nous voyons également Lady Aelswith (Eliza Butterworth) dire: «Comment est-ce arrivé

pour ça?” Elle a l’air inquiète comme toujours.

Il y a un conflit à venir entre les Saxons et les Danois

“Quand les rois seront morts, nous nous asseoirons sur le trône d’Alfred”, a déclaré Cnut (Magnus Bruun) à Brida (Emily Cox). Cnut peut être vu se battre au combat. Nous voyons également Aethelred (Toby Regbo) et son nouveau bras droit, Eardwulf (Jamie Blackley). Ils sont à cheval et semblent également se lancer dans la bataille, probablement de l’autre côté.

Aethelflaed (Millie Brady) est vue dans un certain nombre de plans semblant inquiets, tout comme sa mère. «Nous bannissons les Danois de notre vivant», peut-on entendre Edward, son frère. On dirait qu’ils affronteront les Danois comme leur père avant eux.

Les fans peuvent également voir le père Beocca (Ian Hart) dans sa robe sacerdotale. Dans un autre plan, nous voyons Uhtred et Finan s’embrasser comme le font les frères. Il semble que tous nos favoris seront de retour pour la saison 4. Il y a un certain nombre de scènes de bataille et d’armées en mouvement.

“Pourquoi les choisissez-vous?”

Il y a aussi une photo de Sigtrygg (Eysteinn Sigurdarson). C’est un nouveau personnage qui a une grosse cicatrice sur le visage. “Pourquoi les choisissez-vous?” demande-t-il à Uhtred. «Ils sont mon peuple», l’informe Uhtred.

Les téléspectateurs voient également l’oncle d’Uhtred au sommet de la structure de Bebbanburg. Cela ne peut que signifier plus de conflits à venir.

Dans une autre scène, Aethelflaed dit à Uhtred: “Je sais que vous

fais ce qui est bien. ” Ensuite, nous voyons les deux prêts à se battre entre

leurs amis. Il semble qu’ils vont à nouveau s’associer.

“D’où est ce que ça vient? Ce courage? ” quelqu’un peut être entendu dire. La dernière scène est Uhtred et Aethelflaed qui verrouillent les fronts après une bagarre sanglante. Ils semblent victorieux et plus proches que jamais.

Si cette bande-annonce doit continuer, il y a beaucoup d’action à venir. La saison 4 de The Last Kingdom va être incroyable.